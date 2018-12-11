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Roly poly - эксперт для MetaTrader 5

cmillion | Russian Español
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2259
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Автор идеи - Vladimir Khlystov

автор кода mq5 - barabashkakvn

Если последняя закрытая сделка убыточная - то открываемся в противоположном направлении удвоенным лотом. Факт убыточности последней сделки проверяется в OnTradeTransaction.

Рекомендуется при запуске установить размер лота на самый минимум, Стоп лосс на 30 и Тейк профит на 50. На примере EURUSD: Money management -> Constant lotThe value for "Money management" -> 0.01. Запускать лучше на небольших таймрфеймах - например на M3.

Пример EURUSD, M3, лот установлен в 0.01, Стоп лосс 30 и Тейк профит 50:

Roly poly

PEMACandle_HTF PEMACandle_HTF

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