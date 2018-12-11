Индикатор PEMACandle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Индикатор, который показывает сигналы на покупку и продажу с трёх (iSAR, iStochastic и iTEMA) индикаторов, расположенных на девяти таймфреймах с полными настройками

Отображение последних закрытых значений индикатора Bollinger Bands® цветными прямоугольниками с фоновым заполнением с использованием двух девиаций.