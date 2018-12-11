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Roly poly - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - Vladimir Khlystov
автор кода mq5 - barabashkakvn
Если последняя закрытая сделка убыточная - то открываемся в противоположном направлении удвоенным лотом. Факт убыточности последней сделки проверяется в OnTradeTransaction.
Рекомендуется при запуске установить размер лота на самый минимум, Стоп лосс на 30 и Тейк профит на 50. На примере EURUSD: Money management -> Constant lot, The value for "Money management" -> 0.01. Запускать лучше на небольших таймрфеймах - например на M3.
Пример EURUSD, M3, лот установлен в 0.01, Стоп лосс 30 и Тейк профит 50:
Индикатор PEMACandle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахPEMACandle
Индикатор PEMA в свечном виде
Индикатор, который показывает сигналы на покупку и продажу с трёх (iSAR, iStochastic и iTEMA) индикаторов, расположенных на девяти таймфреймах с полными настройкамиBollingerBands_x2_Box
Отображение последних закрытых значений индикатора Bollinger Bands® цветными прямоугольниками с фоновым заполнением с использованием двух девиаций.