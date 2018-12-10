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SetColorFiboLevels_Grand_xN - скрипт для MetaTrader 5
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Скрипт строит графический объект Уровни Фибоначчи с возможностью выбора количества сегментов графического объекта. Для реализации этой особенности в число внешних переменных скрипта добавлен входной параметр:
input uint FiboTotal=6; // Количество дополнительных секторов Фибо сверху или снизу
Рис.1. Результат работы скрипта SetColorFiboLevels_Grand_xN
Советник по индикаторам iADX (Average Directional Movement Index, ADX) и iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD)CandlesAutoFibo_Grand_xN
Индикатор CandlesAutoFibo_Grand с возможностью менять число сегментов в графическом объекте фибо-уровней с помощью одного входного параметра
Индикатор SupremAutoFibo с расширенными настройками для отображения фибо-уровнейSupremAutoFibo_Grand_xN
Индикатор SupremAutoFibo_Grand с возможностью менять число сегментов в графическом объекте фибо-уровней с помощью одного входного параметра