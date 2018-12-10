Скрипт строит графический объект Уровни Фибоначчи с возможностью выбора количества сегментов графического объекта. Для реализации этой особенности в число внешних переменных скрипта добавлен входной параметр:

input uint FiboTotal= 6 ;









Рис.1. Результат работы скрипта SetColorFiboLevels_Grand_xN