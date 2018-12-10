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SetColorFiboLevels_Grand_xN - скрипт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian English Español
Просмотров:
2506
Рейтинг:
(23)
Опубликован:
Обновлен:
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Скрипт строит графический объект  Уровни Фибоначчи с возможностью выбора количества сегментов графического объекта. Для реализации этой особенности в число внешних переменных скрипта добавлен входной параметр:

input uint            FiboTotal=6;               // Количество дополнительных секторов Фибо сверху или снизу


Рис.1. Результат работы скрипта SetColorFiboLevels_Grand_xN

Рис.1. Результат работы скрипта SetColorFiboLevels_Grand_xN

ADX MACD Deev ADX MACD Deev

Советник по индикаторам iADX (Average Directional Movement Index, ADX) и iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD)

CandlesAutoFibo_Grand_xN CandlesAutoFibo_Grand_xN

Индикатор CandlesAutoFibo_Grand с возможностью менять число сегментов в графическом объекте фибо-уровней с помощью одного входного параметра

SupremAutoFibo_Grand SupremAutoFibo_Grand

Индикатор SupremAutoFibo с расширенными настройками для отображения фибо-уровней

SupremAutoFibo_Grand_xN SupremAutoFibo_Grand_xN

Индикатор SupremAutoFibo_Grand с возможностью менять число сегментов в графическом объекте фибо-уровней с помощью одного входного параметра