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Индикаторы

CandlesAutoFibo_Grand_xN - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian English Español
Просмотров:
1366
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор CandlesAutoFibo_Grand с возможностью менять число сегментов в графическом объекте фибо-уровней с помощью одного входного параметра: 

input uint  FiboTotal=1;                                   //Количество дополнительных секторов Фибо сверху или снизу


Рис.1. Индикатор CandlesAutoFibo_Grand_xN

Рис.1. Индикатор CandlesAutoFibo_Grand_xN

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