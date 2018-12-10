Маркет-мейкерский робот для торговли фьючерсными и своп контрактами на криптовалюту

Скрипт для автоматического рисования уровней дневных максимума/минимума на торговой сессии FORTS Так же есть опция рисования уровней ночных макси/минимумов (если они выходят за пределы дневных)