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ADX MACD Deev - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - Дмитрий
автор кода mq5 - barabashkakvn
Советник на базе технических индикаторов:
- iADX (Average Directional Movement Index, ADX) для направления силы движения.
- iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) для определения направления движения;
Сделки совершаются при движении основных и сигнальных линий MACD вверх (для покупки) и вниз (для продажи). При этом факт индикаторы должны быть направлены в одну сторону на определённом количестве баров: для ADX это ADX: bars interval и для MACD это MACD: bars interval.
Основная линия ADX в обоих случаях должна двигаться вверх и быть выше значения 20 (ADX: minimum).
Реализовано закрытие половины объема позиции (Take half the profit) и трейлинг.
Обратите внимание на параметр Take half the profit. Если Take half the profit поставить в true, то Take Profit у позиции не будет выставлять (даже если Take Profit будет задано больше нуля). Вместо этого Take Profit будет работать как шаг для взятия половины прибыли. Работу Take half the profit хорошо демонстрирует этот рисунок:
Взятие половины прибыли работает один раз. Дальше позиция будет закрыта срабатыванию Stop Loss.
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