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SupremAutoFibo_Grand_xN - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор SupremAutoFibo_Grand с возможностью менять число сегментов в графическом объекте фибо-уровней с помощью одного входного параметра:
input uint FiboTotal=6; //Количество дополнительных секторов Фибо сверху или снизу
Рис.1. Индикатор SupremAutoFibo_Grand_xN
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