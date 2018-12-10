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BITEX.ONE MarketMaker v1.01 - эксперт для MetaTrader 5

Sergey Sitnikov
Sergey Sitnikov

Sergey Sitnikov

2 кода 4 комментария
| Russian English Español
Просмотров:
1984
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
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Предыдущая версия: https://www.mql5.com/ru/code/22875


Что нового:

1. Удален входной параметр magic_number. Теперь он назначается автоматически и нет необходимости следить за его уникальностью.

2. Добавлен входной параметр vertical_shift (см. описание ниже)

3. Добавлен входной параметр desired_pos (см. описание ниже)


Робот работает только на криптовалютной бирже www.bitex.one. Выставляет заданное количество заявок на продажу и покупку, ориентируясь на цену из стакана или поводыря (справедливую цену контракта, полученную с других криптовалютных бирж). Идея заключается в заработке на неэффективности реальной цены контракта, плюс на ребейтах, которые биржа платит за предоставление ликвидности (за торговлю лимитными ордерами). Одним из преимуществ робота является то, что он использует полноценную асинхронную модель работы с транзакциями.

Orders example

Рис.1 - Пример расстановки роботом ордеров при max_pos=100, shift=0.001, level_count=3

Описание входных переменных:

  • price_type - тип цены, относительно которой будут рассчитываться цены выставляемых ордеров. 1 - цена из стакана торгуемого инструмента, 2 - маркировочная цена контракта, 3 - индексная цена контракта.
  • max_pos - количество контрактов в каждой заявке робота.
  • shift - смещение первой заявки относительно маркировочной цены (она фиолетового цвета на картинке). Задается в долях от абсолютного значения цены, например при shift = 0.001 и маркировочной цене = 6600 ближняя заявка на покупку и ближняя заявка на продажу будут смещены от маркировочной цены на 6.6 ценовых пунктов вверх и вниз (см. рисунок 1)
  • vertical_shift - вертикальное смещение всех уровней относительно маркировочной цены. Аналогично shift в долях от абсолютного значения цены. Если vertical_shift > 0, то все уровни смещены вверх, если < 0, то вниз.
  • level_count - количество котируемых уровней. Каждая последующая заявка будет смещена на величину shift относительно предыдущей.
  • desired_pos - позиция, которую бот должен набрать и поддерживать в результате своей деятельности. Либо сюда можно вписать уже имеющуюся позицию по инструменту, чтобы бот ее не учитывал.

Deals example

Рис.2 - Пример совершенных сделок


Tester equity

Рис.3 - Эквити из тестера стратегий, инструмент BTCUSD, реальные тики, задержка 79мс, прибыль в BTC


Tester stats

Рис.4 - Статистика из тестера стратегий, инструмент BTCUSD, реальные тики, задержка 79мс, прибыль в BTC

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