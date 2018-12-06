Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Stochastic_Convergence_Divergence - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2499
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор-осциллятор Two Stochastics with MA Smoothing and Convergence Divergence line отображает два стохастика с настраиваемым сглаживанием и линию схождения/расхождения линий %K этих двух стохастиков.
Имеет тринадцать настраиваемых параметров:
- Calculation mode - режим расчёта и отображения
- Two stochastics - два стохастика с заданными параметрами
- Stoch1/Stoch2 divergence - линии %K стохастиков с заданными параметрами и линию схождения/расхождения между ними
- First stochastic %K period - период расчёта линии %K первого стохастика
- First stochastic %D period - период расчёта линии %K первого стохастика
- First stochastic slowing - период расчёта сглаживания первого стохастика
- First stochastic %K-smoothing type - тип сглаживания линии %K первого стохастика
- Simple - простое сглаживание
- Exponential - экспоненциальное сглаживание
- Fast - быстрое сглаживание
- First stochastic %D-smoothing type - тип сглаживания линии %D первого стохастика
- Simple - простое сглаживание
- Exponential - экспоненциальное сглаживание
- Second stochastic %K period - период расчёта линии %K второго стохастика
- Second stochastic %D period - период расчёта линии %K второго стохастика
- Second stochastic slowing - период расчёта сглаживания второго стохастика
- Second stochastic %K-smoothing type - тип сглаживания линии %K второго стохастика
- Simple - простое сглаживание
- Exponential - экспоненциальное сглаживание
- Fast - быстрое сглаживание
- Second stochastic %D-smoothing type - тип сглаживания линии %D второго стохастика
- Simple - простое сглаживание
- Exponential - экспоненциальное сглаживание
- Overbought - уровень перекупленности
- Oversold - уровень перепроданности
Рис.1. Two Stochastics with MA Smoothing and Convergence Divergence line,
Calculation mode = Stoch1/Stoch2 divergence
Рис.2. Two Stochastics with MA Smoothing and Convergence Divergence line,
Calculation mode = Two stochastics
Market_Sessions
Индикатор Market SessionAcceleration_Deceleration_AC_MTF
Индикатор Multi timeframes Bill Williams Accelerator Oscillator