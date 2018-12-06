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Индикаторы

Stochastic_Convergence_Divergence - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English Español
Просмотров:
2499
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Индикатор-осциллятор Two Stochastics with MA Smoothing and Convergence Divergence line отображает два стохастика с настраиваемым сглаживанием и линию схождения/расхождения линий %K этих двух стохастиков.

Имеет тринадцать настраиваемых параметров:

  • Calculation mode - режим расчёта и отображения
    • Two stochastics - два стохастика с заданными параметрами
    • Stoch1/Stoch2 divergence - линии %K стохастиков с заданными параметрами и линию схождения/расхождения между ними
  • First stochastic %K period - период расчёта линии %K первого стохастика
  • First stochastic %D period - период расчёта линии %K первого стохастика
  • First stochastic slowing - период расчёта сглаживания первого стохастика
  • First stochastic %K-smoothing type - тип сглаживания линии %K первого стохастика
    • Simple - простое сглаживание
    • Exponential - экспоненциальное сглаживание
    • Fast - быстрое сглаживание
  • First stochastic %D-smoothing type - тип сглаживания линии %D первого стохастика
    • Simple - простое сглаживание
    • Exponential - экспоненциальное сглаживание
  • Second stochastic %K period - период расчёта линии %K второго стохастика
  • Second stochastic %D period - период расчёта линии %K второго стохастика
  • Second stochastic slowing - период расчёта сглаживания второго стохастика
  • Second stochastic %K-smoothing type - тип сглаживания линии %K второго стохастика
    • Simple - простое сглаживание
    • Exponential - экспоненциальное сглаживание
    • Fast - быстрое сглаживание
  • Second stochastic %D-smoothing type - тип сглаживания линии %D второго стохастика
    • Simple - простое сглаживание
    • Exponential - экспоненциальное сглаживание
  • Overbought - уровень перекупленности
  • Oversold - уровень перепроданности

Рис.1. Two Stochastics with MA Smoothing and Convergence Divergence line,
Calculation mode = Stoch1/Stoch2 divergence


Рис.2. Two Stochastics with MA Smoothing and Convergence Divergence line,
Calculation mode = Two stochastics


Market_Sessions Market_Sessions

Индикатор Market Session

Acceleration_Deceleration_AC_MTF Acceleration_Deceleration_AC_MTF

Индикатор Multi timeframes Bill Williams Accelerator Oscillator

Ilan iMA Ilan iMA

Илан на основе индикатора iMA (Moving Average, MA)

Plan X Plan X

Советник сравнивает разницу между ценой закрытия Close бара #1 и ценой закрытия Close бара #Candle shift.