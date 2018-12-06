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RSI_Rendiment - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор-осциллятор RSI Rendiment - это логарифмический RSI.
Имеет шесть настраиваемых параметров:
- RSI period - период расчёта RSI
- Normalized - использовать нормализацию (Yes/No)
- Normalization range - диапазон нормализации
- Rendiment X - множитель логарифма
- Overbought - уровень перекупленности
- Oversold - уровень перепроданности
Расчёт:
RRSI = (RSI + Rendiment) / 2.0
где:
Rendiment = Rendiment X * LOG(Close/CloseRange)
Close = текущая цена Close
CloseRange = цена Close Normalization range баров назад
LOG - натуральный логарифм
Нормализация приводит рассчитанные данные Rendiment к диапазону осциллятора RSI:
NormRendiment = ((Rendiment - Min) / (Max - Min)) * 100.0
Max, Min - максимальное и минимальное значения Rendiment в диапазоне Normalization range
Рис.1. Нормализованный RSI Rendiment
Рис.2. Не нормализованный RSI Rendiment
Smoothed_ADX
Индикатор Smoothed ADXMACD_Osmax
Индикатор MACD OsmaX