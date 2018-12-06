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Индикаторы

RSI_Rendiment - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English Español
Просмотров:
1845
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
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Индикатор-осциллятор RSI Rendiment - это логарифмический RSI.

Имеет шесть настраиваемых параметров:

  • RSI period - период расчёта RSI
  • Normalized - использовать нормализацию (Yes/No)
  • Normalization range - диапазон нормализации
  • Rendiment X - множитель логарифма
  • Overbought - уровень перекупленности
  • Oversold - уровень перепроданности

Расчёт:

RRSI = (RSI + Rendiment) / 2.0

где:

Rendiment = Rendiment X * LOG(Close/CloseRange)

Close = текущая цена Close
CloseRange = цена Close Normalization range баров назад

LOG - натуральный логарифм

Нормализация приводит рассчитанные данные Rendiment к диапазону осциллятора RSI:

NormRendiment = ((Rendiment - Min) / (Max - Min)) * 100.0

Max, Min - максимальное и минимальное значения Rendiment в диапазоне Normalization range

Рис.1. Нормализованный RSI Rendiment


Рис.2. Не нормализованный RSI Rendiment

hedger hedger

Защита позиции (хеджирование)

Ingrit Ingrit

Сравнение OHLC на периоде M5

Smoothed_ADX Smoothed_ADX

Индикатор Smoothed ADX

MACD_Osmax MACD_Osmax

Индикатор MACD OsmaX