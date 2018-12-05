Автор идеи - eugene-last

автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник защищает слишком убыточную позицию.

Допустим на данном символе есть открытая позиция BUY (позиция открыта другим советником или открыта вручную). Как только убыток этой позиции, в pips, превысит заданный уровень "Drawdown (opening a hedge)" советник откроет защитную SELL позицию таким-же лотом. Дальше будет отслеживаться уже новая позиция SELL и как только её убыток, в pips, превысит заданный уровень "Drawdown (closing the hedge)" советник закроет эту защитную SELL позицию.





Для демонстрации работы, только для режима "ТЕСТЕР" добавлена операция открытия позиции BUY.