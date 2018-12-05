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hedger - эксперт для MetaTrader 5

eugene-last | Russian English Español
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2028
Рейтинг:
(25)
Опубликован:
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Автор идеи - eugene-last

автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник защищает слишком убыточную позицию.

Допустим на данном символе есть открытая позиция BUY (позиция открыта другим советником или открыта вручную). Как только убыток этой позиции, в pips,  превысит заданный уровень "Drawdown (opening a hedge)" советник откроет защитную SELL позицию таким-же лотом. Дальше будет отслеживаться уже новая позиция SELL и как только её убыток, в pips, превысит заданный уровень "Drawdown (closing the hedge)" советник закроет эту защитную SELL позицию.

hedger

Для демонстрации работы, только для режима "ТЕСТЕР" добавлена операция открытия позиции BUY.

Ingrit Ingrit

Сравнение OHLC на периоде M5

Starter Starter

Три таймфрейма. На каждом таймфрейме по одному iMA (Moving Average, MA) и iStochastic (Stochastic Oscillator)

RSI_Rendiment RSI_Rendiment

Индикатор RSI Rendiment

Smoothed_ADX Smoothed_ADX

Индикатор Smoothed ADX