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hedger - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - eugene-last
автор кода mq5 - barabashkakvn
Советник защищает слишком убыточную позицию.
Допустим на данном символе есть открытая позиция BUY (позиция открыта другим советником или открыта вручную). Как только убыток этой позиции, в pips, превысит заданный уровень "Drawdown (opening a hedge)" советник откроет защитную SELL позицию таким-же лотом. Дальше будет отслеживаться уже новая позиция SELL и как только её убыток, в pips, превысит заданный уровень "Drawdown (closing the hedge)" советник закроет эту защитную SELL позицию.
Для демонстрации работы, только для режима "ТЕСТЕР" добавлена операция открытия позиции BUY.
Сравнение OHLC на периоде M5Starter
Три таймфрейма. На каждом таймфрейме по одному iMA (Moving Average, MA) и iStochastic (Stochastic Oscillator)
Индикатор RSI RendimentSmoothed_ADX
Индикатор Smoothed ADX