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Индикаторы

MACD_Osmax - индикатор для MetaTrader 5

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Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English Español
Просмотров:
2108
Рейтинг:
(25)
Опубликован:
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Индикатор-осциллятор MACD OsmaX - модификация классического MACD.

Имеет пять настраиваемых параметров:

  • Fast EMA period - период расчёта быстрой ЕМА
  • Slow EMA period - период расчёта медленной ЕМА
  • Signal period - период расчёта сигнальной линии
  • OsmaX - коэффициент OsMA
  • Applied price - цена расчёта

Расчёт:

MACD   = FastMA - SlowMA
Signal = AvgMACD
OsMA   =(MACD - Signal) * OsmaX

где:

FastMA - EMA(Applied price, Fast EMA period)
SlowMA - EMA(Applied price, Slow EMA period)
AvgMACD- EMA(MACD ,Signal period)


Smoothed_ADX Smoothed_ADX

Индикатор Smoothed ADX

RSI_Rendiment RSI_Rendiment

Индикатор RSI Rendiment

Wide_Narrow_Spread Wide_Narrow_Spread

Индикатор Wide/Narrow Spread bar

Price_Volume_Divergence Price_Volume_Divergence

Индикатор Price volume divergence