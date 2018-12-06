Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
MACD_Osmax - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2108
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор-осциллятор MACD OsmaX - модификация классического MACD.
Имеет пять настраиваемых параметров:
- Fast EMA period - период расчёта быстрой ЕМА
- Slow EMA period - период расчёта медленной ЕМА
- Signal period - период расчёта сигнальной линии
- OsmaX - коэффициент OsMA
- Applied price - цена расчёта
Расчёт:
MACD = FastMA - SlowMA
Signal = AvgMACD
OsMA =(MACD - Signal) * OsmaX
где:
FastMA - EMA(Applied price, Fast EMA period)
SlowMA - EMA(Applied price, Slow EMA period)
AvgMACD- EMA(MACD ,Signal period)
Smoothed_ADX
Индикатор Smoothed ADXRSI_Rendiment
Индикатор RSI Rendiment
Wide_Narrow_Spread
Индикатор Wide/Narrow Spread barPrice_Volume_Divergence
Индикатор Price volume divergence