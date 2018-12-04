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Ingrit - эксперт для MetaTrader 5
- Опубликовал:
-
Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
- Просмотров:
- 1334
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
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Автор идеи - Ingrit
автор кода mq5 - barabashkakvn
Условие для открытия BUY.
Бар #1 - медвежий
Разница между ценой High бара #14 и ценой Low бара #1 больше, чем параметр "Step"
if(rates_m5[1].open>rates_m5[1].close) if((rates_m5[14].high-rates_m5[1].low)>ExtStep) { if(!InpReverse) m_need_open_buy=true; else m_need_open_sell=true; }
Условие для открытия SELL.
Бар #1 - бычий
Разница между ценой High бара #14 и ценой Low бара #1 больше, чем параметр "Step"
if(rates_m5[1].close>rates_m5[1].open) if((rates_m5[1].high-rates_m5[14].low)>ExtStep) { if(!InpReverse) m_need_open_sell=true; else m_need_open_buy=true; }
Тест на EURUSD, H1:
Starter
Три таймфрейма. На каждом таймфрейме по одному iMA (Moving Average, MA) и iStochastic (Stochastic Oscillator)XXDPO_Candle
Индикатор XXDPO в свечном виде
hedger
Защита позиции (хеджирование)RSI_Rendiment
Индикатор RSI Rendiment