Автор идеи - Ingrit

автор кода mq5 - barabashkakvn

Условие для открытия BUY.

Бар #1 - медвежий

Разница между ценой High бара #14 и ценой Low бара #1 больше, чем параметр "Step"

if (rates_m5[ 1 ].open>rates_m5[ 1 ].close) if ((rates_m5[ 14 ].high-rates_m5[ 1 ].low)>ExtStep) { if (!InpReverse) m_need_open_buy= true ; else m_need_open_sell= true ; }





Условие для открытия SELL.

Бар #1 - бычий

Разница между ценой High бара #14 и ценой Low бара #1 больше, чем параметр "Step"

if (rates_m5[ 1 ].close>rates_m5[ 1 ].open) if ((rates_m5[ 1 ].high-rates_m5[ 14 ].low)>ExtStep) { if (!InpReverse) m_need_open_sell= true ; else m_need_open_buy= true ; }





Тест на EURUSD, H1:



