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Ingrit - эксперт для MetaTrader 5

Ingrit | Russian English Español
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1334
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
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Автор идеи - Ingrit

автор кода mq5 - barabashkakvn

Условие для открытия BUY.

Бар #1 - медвежий

Разница между ценой High бара #14 и ценой Low бара #1 больше, чем параметр "Step"

   if(rates_m5[1].open>rates_m5[1].close)
      if((rates_m5[14].high-rates_m5[1].low)>ExtStep)
        {
         if(!InpReverse)
            m_need_open_buy=true;
         else
            m_need_open_sell=true;
        }


Условие для открытия SELL.

Бар #1 - бычий

Разница между ценой High бара #14 и ценой Low бара #1 больше, чем параметр "Step"

   if(rates_m5[1].close>rates_m5[1].open)
      if((rates_m5[1].high-rates_m5[14].low)>ExtStep)
        {
         if(!InpReverse)
            m_need_open_sell=true;
         else
            m_need_open_buy=true;
        }


Тест на EURUSD, H1:

Ingrit

Starter Starter

Три таймфрейма. На каждом таймфрейме по одному iMA (Moving Average, MA) и iStochastic (Stochastic Oscillator)

XXDPO_Candle XXDPO_Candle

Индикатор XXDPO в свечном виде

hedger hedger

Защита позиции (хеджирование)

RSI_Rendiment RSI_Rendiment

Индикатор RSI Rendiment