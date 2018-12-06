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Wide_Narrow_Spread - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Wide/Narrow Spread bar отображает в виде цветных свечей наибольший и наименьший бар за выбранный диапазон.
Имеет три настраиваемых параметра:
- Range - диапазон поиска
- Show wide spread bar - отображать наибольший бар (Yes/No)
- Show narrow spread bar - отображать наименьший бар (Yes/No)
Расчёт:
- Если Max = HL
WS = Max/Point, цвет свечи - синий
- Если Min = HL
NS = Min/Point, цвет свечи - красный
где:
HL = High - Low
Max, Min - максимальный и минимальный HL в диапазоне Range
MACD_Osmax
Индикатор MACD OsmaXSmoothed_ADX
Индикатор Smoothed ADX
Price_Volume_Divergence
Индикатор Price volume divergenceThrust_Bar
Индикатор Thrust Bar