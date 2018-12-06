CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Wide_Narrow_Spread - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English Español
Просмотров:
1717
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор Wide/Narrow Spread bar отображает в виде цветных свечей наибольший и наименьший бар за выбранный диапазон.

Имеет три настраиваемых параметра:

  • Range - диапазон поиска
  • Show wide spread bar - отображать наибольший бар (Yes/No)
  • Show narrow spread bar - отображать наименьший бар (Yes/No)

Расчёт:

  • Если Max = HL
    WS = Max/Point, цвет свечи - синий
  • Если Min = HL
    NS = Min/Point, цвет свечи - красный

где:

HL = High - Low
Max, Min - максимальный и минимальный HL в диапазоне Range


MACD_Osmax MACD_Osmax

Индикатор MACD OsmaX

Smoothed_ADX Smoothed_ADX

Индикатор Smoothed ADX

Price_Volume_Divergence Price_Volume_Divergence

Индикатор Price volume divergence

Thrust_Bar Thrust_Bar

Индикатор Thrust Bar