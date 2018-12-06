Индикатор Wide/Narrow Spread bar отображает в виде цветных свечей наибольший и наименьший бар за выбранный диапазон.

Имеет три настраиваемых параметра:

Range - диапазон поиска

- диапазон поиска Show wide spread bar - отображать наибольший бар (Yes/No)



- отображать наибольший бар (Yes/No) Show narrow spread bar - отображать наименьший бар (Yes/No)