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Price_Volume_Divergence - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Price volume divergence сравнивает размер и объём текущего и предыдущего баров и при наличии расхождения в размерах бара и объёмов, ставит сигнальные указатели.
Имеет пять настраиваемых параметров:
- Use alerts - использовать алерты
- Send mail - посылать сообщения на почту
- Send push-notifications - отправлять push-оповещения на мобильное устройство
- Applied volume - используемый объём
- Show volumes bars - отображать объёмы на графике цены
Расчёт:
- Если размер текущей свечи больше размера предыдущей и объём текущей свечи меньше объёма предыдущей,
то это считается растущим расхождением - ставится зелёный сигнальный указатель на High свечи
- Если размер текущей свечи меньше размера предыдущей и объём текущей свечи больше объёма предыдущей,
то это считается снижающимся расхождением - ставится красный сигнальный указатель на Low свечи
Следует понимать, что сигнальные указатели не указывают на направление открытия позиции, а лишь на тип расхождения (растущее/падающее) размеров и объёмов текущей и предыдущей свечей.
Wide_Narrow_Spread
Индикатор Wide/Narrow Spread barMACD_Osmax
Индикатор MACD OsmaX
Thrust_Bar
Индикатор Thrust BarDynamic_Zone_RSI
Индикатор Dynamic Zone RSI