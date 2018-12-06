CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Price_Volume_Divergence - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English Español
Просмотров:
3084
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор Price volume divergence сравнивает размер и объём текущего и предыдущего баров и при наличии расхождения в размерах бара и объёмов, ставит сигнальные указатели.

Имеет пять настраиваемых параметров:

  • Use alerts - использовать алерты
  • Send mail - посылать сообщения на почту
  • Send push-notifications - отправлять push-оповещения на мобильное устройство
  • Applied volume - используемый объём
  • Show volumes bars - отображать объёмы на графике цены

Расчёт:

  • Если размер текущей свечи больше размера предыдущей и объём текущей свечи меньше объёма предыдущей,
    то это считается растущим расхождением - ставится зелёный сигнальный указатель на High свечи
  • Если размер текущей свечи меньше размера предыдущей и объём текущей свечи больше объёма предыдущей,
    то это считается снижающимся расхождением - ставится красный сигнальный указатель на Low свечи

Следует понимать, что сигнальные указатели не указывают на направление открытия позиции, а лишь на тип расхождения (растущее/падающее) размеров и объёмов текущей и предыдущей свечей.

Wide_Narrow_Spread Wide_Narrow_Spread

Индикатор Wide/Narrow Spread bar

MACD_Osmax MACD_Osmax

Индикатор MACD OsmaX

Thrust_Bar Thrust_Bar

Индикатор Thrust Bar

Dynamic_Zone_RSI Dynamic_Zone_RSI

Индикатор Dynamic Zone RSI