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Индикаторы

Thrust_Bar - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English Español
Просмотров:
2842
Рейтинг:
(23)
Опубликован:
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Индикатор Thrust Bar отображает на графике цены длинные "упорные" бары.

Имеет восемь настраиваемых параметров:

  • Indicator mode - режим расчёта индикатора
    • ATR - по ATR
    • Points - расчёт по размеру бара в пунктах
  • ATR period - период расчёта ATR (для Indicator mode = ATR)
  • ATR multiplier/Size candle in points - множитель ATR (для Indicator mode = ATR), или размер тела свечи в пунктах (для Indicator mode = Points)
  • Use long side - отображать найденные бычьи бары
  • Use short side - отображать найденные медвежьи бары
  • Use alerts - использовать алерты
  • Send mail - отправлять сообщения на почту
  • Send push-notifications - отправлять push-оповещения на мобильное устройство
  • Расчёт для Indicator mode = ATR:
    если тело свечи в пунктах больше, чем значение ATR multiplier * ATR(ATR period)/Point,
    то рисуется найденный бар и ставится сигнальный указатель.
  • Расчёт для Indicator mode = Points:
    если тело свечи в пунктах больше, чем значение Points, то рисуется найденный бар и ставится сигнальный указатель.
  • Цвет бара:
    бычий зелёного цвета, медвежий - красного.
  • Сигнальный указатель ставится:
    для бычьего бара на цену Low, для медвежьего - на цену High


Price_Volume_Divergence Price_Volume_Divergence

Индикатор Price volume divergence

Wide_Narrow_Spread Wide_Narrow_Spread

Индикатор Wide/Narrow Spread bar

Dynamic_Zone_RSI Dynamic_Zone_RSI

Индикатор Dynamic Zone RSI

ASAR ASAR

Advance Parabolic Time/Price System