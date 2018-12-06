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Thrust_Bar - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Thrust Bar отображает на графике цены длинные "упорные" бары.
Имеет восемь настраиваемых параметров:
- Indicator mode - режим расчёта индикатора
- ATR - по ATR
- Points - расчёт по размеру бара в пунктах
- ATR period - период расчёта ATR (для Indicator mode = ATR)
- ATR multiplier/Size candle in points - множитель ATR (для Indicator mode = ATR), или размер тела свечи в пунктах (для Indicator mode = Points)
- Use long side - отображать найденные бычьи бары
- Use short side - отображать найденные медвежьи бары
- Use alerts - использовать алерты
- Send mail - отправлять сообщения на почту
- Send push-notifications - отправлять push-оповещения на мобильное устройство
- Расчёт для Indicator mode = ATR:
если тело свечи в пунктах больше, чем значение ATR multiplier * ATR(ATR period)/Point,
то рисуется найденный бар и ставится сигнальный указатель.
- Расчёт для Indicator mode = Points:
если тело свечи в пунктах больше, чем значение Points, то рисуется найденный бар и ставится сигнальный указатель.
- Цвет бара:
бычий зелёного цвета, медвежий - красного.
- Сигнальный указатель ставится:
для бычьего бара на цену Low, для медвежьего - на цену High
Price_Volume_Divergence
Индикатор Price volume divergenceWide_Narrow_Spread
Индикатор Wide/Narrow Spread bar
Dynamic_Zone_RSI
Индикатор Dynamic Zone RSIASAR
Advance Parabolic Time/Price System