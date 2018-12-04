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Starter - эксперт для MetaTrader 5
- Опубликовал:
-
Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
- Просмотров:
- 1494
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
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Автор идеи - kuk
автор кода mq5 - barabashkakvn
Советник обращается к трём таймфреймам, на каждом из которых по одному iMA (Moving Average, MA) и iStochastic (Stochastic Oscillator). Таймфреймы задаются в параметрах "Fast: timeframe", "Normal: timeframe" и "Slow: timeframe".
Торговые сигналы можно реверсировать (за это отвечает параметр "Reverse"), а также можно принудительно закрывать позиции противоположные сигналу (отвечает параметр "Close opposite").
EURUSD, M30:
XXDPO_Candle
Индикатор XXDPO в свечном видеWE TRUST
Советник на базе индикатора iMA (Moving Average, MA) и iStdDev (Standard Deviation, StdDev)