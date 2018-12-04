Автор идеи - kuk

автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник обращается к трём таймфреймам, на каждом из которых по одному iMA (Moving Average, MA) и iStochastic (Stochastic Oscillator). Таймфреймы задаются в параметрах "Fast: timeframe", "Normal: timeframe" и "Slow: timeframe".

Торговые сигналы можно реверсировать (за это отвечает параметр "Reverse"), а также можно принудительно закрывать позиции противоположные сигналу (отвечает параметр "Close opposite").

EURUSD, M30:



