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Starter - эксперт для MetaTrader 5

Starter | Russian English Español
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1494
Рейтинг:
(23)
Опубликован:
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Автор идеи - kuk

автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник обращается к трём таймфреймам, на каждом из которых  по одному iMA (Moving Average, MA) и iStochastic (Stochastic Oscillator). Таймфреймы задаются в параметрах "Fast: timeframe", "Normal: timeframe" и "Slow: timeframe".

Торговые сигналы можно реверсировать (за это отвечает параметр "Reverse"), а также можно принудительно закрывать позиции противоположные сигналу (отвечает параметр "Close opposite").

EURUSD, M30:

Starter

XXDPO_Candle XXDPO_Candle

Индикатор XXDPO в свечном виде

WE TRUST WE TRUST

Советник на базе индикатора iMA (Moving Average, MA) и iStdDev (Standard Deviation, StdDev)

Ingrit Ingrit

Сравнение OHLC на периоде M5

hedger hedger

Защита позиции (хеджирование)