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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - alex
автор кода mq5 - barabashkakvn
Советник на базе индикатора iMA (Moving Average, MA) и iStdDev (Standard Deviation, StdDev)
Советник имеет интересный параметр управлением количества позиций: "Number of positions in one direction" - максимальное количество позиций одного направления открытых на данный момент.
Кроме этого доступен реверс торгового сигнала ("Reverse") и опция принудительного закрытия противоположных позиций ("Close opposite") при получении торгового сигнала.
Результат оптимизации с форвард-периодом на EURUSD, M5 показан на рисунке выше.
Торговая система по нескольким индикаторам с нескольких таймфреймов.Close panel
Панель закрытия позиций на базе класса CDialog. Кнопки на базе класса СButton.
Индикатор XXDPO в свечном видеStarter
Три таймфрейма. На каждом таймфрейме по одному iMA (Moving Average, MA) и iStochastic (Stochastic Oscillator)