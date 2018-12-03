Автор идеи - alex

автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник на базе индикатора iMA (Moving Average, MA) и iStdDev (Standard Deviation, StdDev)

Советник имеет интересный параметр управлением количества позиций: "Number of positions in one direction" - максимальное количество позиций одного направления открытых на данный момент.

Кроме этого доступен реверс торгового сигнала ("Reverse") и опция принудительного закрытия противоположных позиций ("Close opposite") при получении торгового сигнала.





Результат оптимизации с форвард-периодом на EURUSD, M5 показан на рисунке выше.