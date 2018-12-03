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Советники

WE TRUST - эксперт для MetaTrader 5

alex122 | Russian English Español
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1467
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор идеи - alex

автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник на базе индикатора iMA (Moving Average, MA) и iStdDev (Standard Deviation, StdDev)

Советник имеет интересный параметр управлением количества позиций: "Number of positions in one direction" - максимальное количество позиций одного направления открытых на данный момент.

Кроме этого доступен реверс торгового сигнала ("Reverse") и опция принудительного закрытия противоположных позиций ("Close opposite") при получении торгового сигнала.

WE TRUST

Результат оптимизации с форвард-периодом на EURUSD, M5 показан на рисунке выше.

JS Signal Baes JS Signal Baes

Торговая система по нескольким индикаторам с нескольких таймфреймов.

Close panel Close panel

Панель закрытия позиций на базе класса CDialog. Кнопки на базе класса СButton.

XXDPO_Candle XXDPO_Candle

Индикатор XXDPO в свечном виде

Starter Starter

Три таймфрейма. На каждом таймфрейме по одному iMA (Moving Average, MA) и iStochastic (Stochastic Oscillator)