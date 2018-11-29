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Bill Williams - эксперт для MetaTrader 5

more | Russian English Español
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2651
Рейтинг:
(31)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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Автор идеи - more

автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник по двум индикаторам: iFractals (Fractals) и iAlligator (Alligator).

Bill Williams

Учитывается только последний фрактал (самый молодой) и только тот, который находится полностью над Alligator (для верхнего фрактала условие) или полностью под Alligator (для нижнего фрактала условие). Когда цена пробивает такой фрактал - получаем торговый сигнал. 

Доступны опции: реверс сигнала (Reverse), закрытие противоположных позиция (Close opposite).

ColorPEMA_Digit_Trend_x10 ColorPEMA_Digit_Trend_x10

Индикатор ColorPEMA_Digit_Trend_x10 отображает направления сигналов индикатора ColorPEMA_Digit с десяти разных таймфреймов с определенного во входных параметрах индикатора бара

Murrey_Math_Lv_Arr_r Murrey_Math_Lv_Arr_r

Индикатор Murrey_Math_Lv_Arr с ограничением ресурсов компьютера, затрачиваемых на его расчёт и отображение на графике

MultiPEMA_Digit_Trend_x10 MultiPEMA_Digit_Trend_x10

Индикатор отображает информацию о действующих трендах, используя при этом цвета индикатора ColorPEMA_Digit с десяти различных таймфреймов

Close panel Close panel

Панель закрытия позиций на базе класса CDialog. Кнопки на базе класса СButton.