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Bill Williams - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - more
автор кода mq5 - barabashkakvn
Советник по двум индикаторам: iFractals (Fractals) и iAlligator (Alligator).
Учитывается только последний фрактал (самый молодой) и только тот, который находится полностью над Alligator (для верхнего фрактала условие) или полностью под Alligator (для нижнего фрактала условие). Когда цена пробивает такой фрактал - получаем торговый сигнал.
Доступны опции: реверс сигнала (Reverse), закрытие противоположных позиция (Close opposite).
Индикатор ColorPEMA_Digit_Trend_x10 отображает направления сигналов индикатора ColorPEMA_Digit с десяти разных таймфреймов с определенного во входных параметрах индикатора бараMurrey_Math_Lv_Arr_r
Индикатор Murrey_Math_Lv_Arr с ограничением ресурсов компьютера, затрачиваемых на его расчёт и отображение на графике
Индикатор отображает информацию о действующих трендах, используя при этом цвета индикатора ColorPEMA_Digit с десяти различных таймфреймовClose panel
Панель закрытия позиций на базе класса CDialog. Кнопки на базе класса СButton.