Bill Williams

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автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник по двум индикаторам: iFractals (Fractals) и iAlligator (Alligator).

Учитывается только последний фрактал (самый молодой) и только тот, который находится полностью над Alligator (для верхнего фрактала условие) или полностью под Alligator (для нижнего фрактала условие). Когда цена пробивает такой фрактал - получаем торговый сигнал.

Доступны опции: реверс сигнала (Reverse), закрытие противоположных позиция (Close opposite).