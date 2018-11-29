CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

ColorPEMA_Digit_Trend_x10 - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian English Español
Просмотров:
1578
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор ColorPEMA_Digit_Trend_x10 отображает направления сигналов индикатора ColorPEMA_Digit с десяти разных таймфреймов с определенного во входных параметрах индикатора бара. Продолжение тренда отображается стрелкой вправо, смена тренда косая стрелка вниз или вверх.

//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора                 |
//+----------------------------------------------+
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame0=PERIOD_H1;           //период графика 1
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame1=PERIOD_H2;           //период графика 2
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame2=PERIOD_H3;           //период графика 3
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame3=PERIOD_H4;           //период графика 4
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame4=PERIOD_H6;           //период графика 5
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame5=PERIOD_H8;           //период графика 6
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame6=PERIOD_H12;          //период графика 7
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame7=PERIOD_D1;           //период графика 8
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame8=PERIOD_W1;           //период графика 9
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame9=PERIOD_MN1;          //период графика 10 
input uint SignalBar=1;                               //Номер бара для получения сигнала (0 - текущий бар)
//---- Параметры ColorPEMA_Digit
input double EmaLength=50.01;                         //глубина сглаживания                   
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_;                //ценовая константа
input uint Digit=2;                                   //количество разрядов округления
//---- Параметры отображения индикатора
input color  CpColor=clrBlueViolet;                   //цвет названия индикатора
input color  BuyColor=clrDodgerBlue;                  //цвет Buy сигнала
input color  UpColor=clrMediumBlue;                   //цвет продолжения растущего тренда
input color  NnColor=clrGray;                         //цвет отсутствия тренда
input color  DnColor=clrPurple;                       //цвет продолжения падающего тренда
input color  SellColor=clrMagenta;                    //цвет Sell сигнала
input int    FontSize=15;                             //размер шрифта
input type_font FontType=Font14;                      //тип шрифта
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_LEFT_LOWER; //угол расположения
input uint Y_=20;                                     //расположение по вертикали
input uint X_=5;                                      //расположение по горизонтали

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора ColorPEMA_Digit.ex5. Для компиляции индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include файла GetFontName.mqh.

Индикатор использует классы библиотеки GetFontName.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include).


Рис.1. Индикатор ColorPEMA_Digit_Trend_x10

Рис.1. Индикатор ColorPEMA_Digit_Trend_x10

Murrey_Math_Lv_Arr_r Murrey_Math_Lv_Arr_r

Индикатор Murrey_Math_Lv_Arr с ограничением ресурсов компьютера, затрачиваемых на его расчёт и отображение на графике

AutoSet SL TP AutoSet SL TP

Советник для выставления Stop loss и Take profit.

Bill Williams Bill Williams

Советник по двум индикаторам: iFractals (Fractals) и iAlligator (Alligator).

MultiPEMA_Digit_Trend_x10 MultiPEMA_Digit_Trend_x10

Индикатор отображает информацию о действующих трендах, используя при этом цвета индикатора ColorPEMA_Digit с десяти различных таймфреймов