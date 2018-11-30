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Индикаторы

MultiPEMA_Digit_Trend_x10 - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1769
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор  отображает информацию о действующих трендах, используя при этом цвета индикатора ColorPEMA_Digit с десяти различных таймфреймов.

Каждому индикатору соответствует одна из десяти линий индикатора. Цвета линий и цветных точек однозначно определяются цветом свечек исходного индикатора. Цветные звёзды на линиях появляются в момент смены бара соответствующего таймфрейма.

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора ColorPEMA_Digit.ex5.

Рис.1. Индикатор MultiPEMA_Digit_Trend_x10

Рис.1. Индикатор MultiPEMA_Digit_Trend_x10

Bill Williams Bill Williams

Советник по двум индикаторам: iFractals (Fractals) и iAlligator (Alligator).

ColorPEMA_Digit_Trend_x10 ColorPEMA_Digit_Trend_x10

Индикатор ColorPEMA_Digit_Trend_x10 отображает направления сигналов индикатора ColorPEMA_Digit с десяти разных таймфреймов с определенного во входных параметрах индикатора бара

Close panel Close panel

Панель закрытия позиций на базе класса CDialog. Кнопки на базе класса СButton.

JS Signal Baes JS Signal Baes

Торговая система по нескольким индикаторам с нескольких таймфреймов.