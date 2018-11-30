Индикатор отображает информацию о действующих трендах, используя при этом цвета индикатора ColorPEMA_Digit с десяти различных таймфреймов.

Каждому индикатору соответствует одна из десяти линий индикатора. Цвета линий и цветных точек однозначно определяются цветом свечек исходного индикатора. Цветные звёзды на линиях появляются в момент смены бара соответствующего таймфрейма.

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора ColorPEMA_Digit.ex5.







Рис.1. Индикатор MultiPEMA_Digit_Trend_x10