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MultiPEMA_Digit_Trend_x10 - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор отображает информацию о действующих трендах, используя при этом цвета индикатора ColorPEMA_Digit с десяти различных таймфреймов.
Каждому индикатору соответствует одна из десяти линий индикатора. Цвета линий и цветных точек однозначно определяются цветом свечек исходного индикатора. Цветные звёзды на линиях появляются в момент смены бара соответствующего таймфрейма.
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора ColorPEMA_Digit.ex5.
Рис.1. Индикатор MultiPEMA_Digit_Trend_x10
Советник по двум индикаторам: iFractals (Fractals) и iAlligator (Alligator).ColorPEMA_Digit_Trend_x10
Индикатор ColorPEMA_Digit_Trend_x10 отображает направления сигналов индикатора ColorPEMA_Digit с десяти разных таймфреймов с определенного во входных параметрах индикатора бара
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Торговая система по нескольким индикаторам с нескольких таймфреймов.