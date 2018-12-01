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Close panel - эксперт для MetaTrader 5
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Панель на базе класса CDialog, работает для всех символов и magic'ов. Имеет три кнопки (кнопки выполнены на базе класса CButton)
- "Close all" - закрытие всех позиций
- "Close loss more ... " - закрытие только убыточных позиций и только тех, у которых убыток больше параметра "Loss"
- "Close profit more ... " - закрытие только прибыльных позиций и только тех, у которых прибыль больше параметра "Profit"
Все торговые операции выполняются в один проход: если во время закрытия произошла ошибка, то эта ошибка никак не обрабатывается.
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