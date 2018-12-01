Close panel

Панель на базе класса CDialog, работает для всех символов и magic'ов. Имеет три кнопки (кнопки выполнены на базе класса CButton)

"Close all" - закрытие всех позиций

"Close loss more ... " - закрытие только убыточных позиций и только тех, у которых убыток больше параметра "Loss"

"Close profit more ... " - закрытие только прибыльных позиций и только тех, у которых прибыль больше параметра "Profit"

Все торговые операции выполняются в один проход: если во время закрытия произошла ошибка, то эта ошибка никак не обрабатывается.







