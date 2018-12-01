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Close panel - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
| Russian English Español
Просмотров:
2104
Рейтинг:
(26)
Опубликован:
Обновлен:
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Панель на базе класса CDialog, работает для всех символов и magic'ов. Имеет три кнопки (кнопки выполнены на базе класса CButton)

  • "Close all" - закрытие всех позиций
  • "Close loss more ... " - закрытие только убыточных позиций и только тех, у которых убыток больше параметра "Loss"
  • "Close profit more ... " - закрытие только прибыльных позиций и только тех, у которых прибыль больше параметра "Profit"
Все торговые операции выполняются в один проход: если во время закрытия произошла ошибка, то эта ошибка никак не обрабатывается.

Close panel


MultiPEMA_Digit_Trend_x10 MultiPEMA_Digit_Trend_x10

Индикатор отображает информацию о действующих трендах, используя при этом цвета индикатора ColorPEMA_Digit с десяти различных таймфреймов

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