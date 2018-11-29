Индикатор Murrey_Math_Lv_Arr с ограничением ресурсов компьютера, затрачиваемых на его расчёт и отображение на графике. В блоке входных параметров индикатора добавлена новая входная переменная CountBars для оптимизации расчётов :

input int CalculationPeriod= 64 ; input int StepBack= 0 ; input bool ViewFlag= false ; input int FontSize= 8 ; input type_font FontType=Font7; input string LableSirname= "Murrey_Math_Lv" ; input PLOT_DRAW_TYPE_ DrawType=DRAW_ARROW_; input uint Arrow= 160 ; input uint ArrowSize= 1 ; input uint CountBars= 500 ; input uint ForwardBars= 3 ;

Для замены значений символов следует использовать таблицу Символы шрифта Wingdings.



Индикатор использует класс библиотеки GetFontName.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include).

Индикатор может отображаться как значками, с настройками по умолчанию:







Рис.1. Индикатор Murrey_Math_Lv_Arr_r с выбором отрисовки значками



Так и традиционными линиями при соответствующем значении входного параметра DrawType:







Рис.2. Индикатор Murrey_Math_Lv_Arr_r с выбором отрисовки линиями

