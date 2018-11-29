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Murrey_Math_Lv_Arr_r - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Murrey_Math_Lv_Arr с ограничением ресурсов компьютера, затрачиваемых на его расчёт и отображение на графике. В блоке входных параметров индикатора добавлена новая входная переменная CountBars для оптимизации расчётов :
//+----------------------------------------------+ //| ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА | //+----------------------------------------------+ input int CalculationPeriod=64; //Период расчета P input int StepBack=0; input bool ViewFlag=false; input int FontSize=8; //размер шрифта input type_font FontType=Font7; //тип шрифта input string LableSirname="Murrey_Math_Lv"; //Первая часть имени графических объектов input PLOT_DRAW_TYPE_ DrawType=DRAW_ARROW_; //Вариант отображения уровней Мюррея input uint Arrow=160; //Символ для уровней Мюррея input uint ArrowSize=1; //Размер символа для уровней Мюррея input uint CountBars=500; //количество баров для расчёта индикатора input uint ForwardBars=3; //количество баров справа от графика (максимум CalculationPeriod)
Для замены значений символов следует использовать таблицу Символы шрифта Wingdings.
Индикатор использует класс библиотеки GetFontName.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include).
Индикатор может отображаться как значками, с настройками по умолчанию:
Рис.1. Индикатор Murrey_Math_Lv_Arr_r с выбором отрисовки значками
Так и традиционными линиями при соответствующем значении входного параметра DrawType:
Рис.2. Индикатор Murrey_Math_Lv_Arr_r с выбором отрисовки линиями
Советник для выставления Stop loss и Take profit.Murrey_Math_Lv_Arr
Индикатор Murrey_Math_Lv, уровни которого выполнены значками, которые можно менять через входные параметры индикатора
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