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Индикаторы

Murrey_Math_Lv_Arr_r - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2579
Рейтинг:
(22)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор Murrey_Math_Lv_Arr с ограничением ресурсов компьютера, затрачиваемых на его расчёт и отображение на графике. В блоке входных параметров индикатора добавлена новая входная переменная CountBars для оптимизации расчётов :

//+----------------------------------------------+
//|  ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА                |
//+----------------------------------------------+
input int CalculationPeriod=64;              //Период расчета P
input int StepBack=0;
input bool ViewFlag=false;
input int    FontSize=8;                     //размер шрифта
input type_font FontType=Font7;              //тип шрифта
input string  LableSirname="Murrey_Math_Lv"; //Первая часть имени графических объектов
input PLOT_DRAW_TYPE_ DrawType=DRAW_ARROW_;  //Вариант отображения уровней Мюррея
input uint Arrow=160;                        //Символ для уровней Мюррея
input uint ArrowSize=1;                      //Размер символа для уровней Мюррея
input uint CountBars=500;                    //количество баров для расчёта индикатора
input uint ForwardBars=3;                    //количество баров справа от графика (максимум CalculationPeriod)

Для замены значений символов следует использовать таблицу Символы шрифта Wingdings.

Индикатор использует класс библиотеки GetFontName.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include).

Индикатор может отображаться как значками, с настройками по умолчанию:

Рис.1. Индикатор Murrey_Math_Lv_Arr_r с выбором отрисовки значками

Рис.1. Индикатор Murrey_Math_Lv_Arr_r с выбором отрисовки значками

Так и традиционными линиями при соответствующем значении входного параметра DrawType:

Рис.2. Индикатор Murrey_Math_Lv_Arr_r с выбором отрисовки линиями

Рис.2. Индикатор Murrey_Math_Lv_Arr_r с выбором отрисовки линиями

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Советник для выставления Stop loss и Take profit.

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