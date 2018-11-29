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Индикаторы

Murrey_Math_Lv_Arr - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian English Español
Просмотров:
2078
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор Murrey_Math_Lv, уровни которого выполнены значками, которые можно менять через входные параметры индикатора:

input uint Arrow=160;                        //Символ для уровней Мюррея
input uint ArrowSize=2;                      //Размер символа для уровней Мюррея

Для замены значений символов следует использовать таблицу Символы шрифта Wingdings.

Индикатор использует класс библиотеки GetFontName.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include).

Рис.1. Индикатор Murrey_Math_Lv_Arr

Рис.1. Индикатор Murrey_Math_Lv_Arr

Breakdown catcher Breakdown catcher

Работа отложенными Stop ордерами

Exp_ColorPEMA_Digit_Tm_Plus_MMRec_Duplex Exp_ColorPEMA_Digit_Tm_Plus_MMRec_Duplex

Две одинаковые торговые системы (для лонгов и шортов), построенные на сигналах индикатора ColorPEMA, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы

AutoSet SL TP AutoSet SL TP

Советник для выставления Stop loss и Take profit.

Murrey_Math_Lv_Arr_r Murrey_Math_Lv_Arr_r

Индикатор Murrey_Math_Lv_Arr с ограничением ресурсов компьютера, затрачиваемых на его расчёт и отображение на графике