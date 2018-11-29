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Murrey_Math_Lv_Arr - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Murrey_Math_Lv, уровни которого выполнены значками, которые можно менять через входные параметры индикатора:
input uint Arrow=160; //Символ для уровней Мюррея input uint ArrowSize=2; //Размер символа для уровней Мюррея
Для замены значений символов следует использовать таблицу Символы шрифта Wingdings.
Индикатор использует класс библиотеки GetFontName.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include).
Рис.1. Индикатор Murrey_Math_Lv_Arr
Работа отложенными Stop ордерамиExp_ColorPEMA_Digit_Tm_Plus_MMRec_Duplex
Две одинаковые торговые системы (для лонгов и шортов), построенные на сигналах индикатора ColorPEMA, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы
Советник для выставления Stop loss и Take profit.Murrey_Math_Lv_Arr_r
Индикатор Murrey_Math_Lv_Arr с ограничением ресурсов компьютера, затрачиваемых на его расчёт и отображение на графике