Индикатор ColorPEMA_Digit_r с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах с ограничением ресурсов компьютера, затрачиваемых на его расчёт на всём графике и на текущем баре. В блоке входных параметров индикатора добавлены новые переменные для оптимизации расчётов:

input ENUM_RECOUNT_MODE RecountMode=FULL_RECOUNT; input uint CountBars= 500 ; input uint ReCountTime= 60 ;

Возможны три варианта ограничений расчёта:

Только ограничение числа баров, на которых происходит расчёт индикатора; Только ограничение во времени количества пересчётов значения индикатора на текущем баре; Оба ограничения одновременно.



Следует учесть, что индикатор ColorPEMA_Digit_r, используемый для получения торговых сигналов, в свою очередь, является оптимизированным для ограничения потребляемых ресурсов компьютера абсолютно аналогичным способом.



Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора ColorPEMA_Digit_r.ex5.









Рис.1. Индикатор ColorPEMA_Digit_r_HTF