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Индикаторы

ColorPEMA_Digit_r_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian English Español
Просмотров:
1333
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор  ColorPEMA_Digit_r с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах с ограничением ресурсов компьютера, затрачиваемых на его расчёт на всём графике и на текущем баре. В блоке входных параметров индикатора добавлены новые переменные для оптимизации расчётов:

input ENUM_RECOUNT_MODE RecountMode=FULL_RECOUNT;    // Способ ограничения расчётов индикатора
input uint CountBars=500;                            // количество баров для расчёта индикатора
input uint ReCountTime=60;                           // время в секундах между расчётами индикатора

Возможны три варианта ограничений расчёта:

  1. Только ограничение числа баров, на которых происходит расчёт индикатора;
  2. Только ограничение во времени количества пересчётов значения индикатора на текущем баре;
  3. Оба ограничения одновременно.

Следует учесть, что индикатор ColorPEMA_Digit_r, используемый для получения торговых сигналов, в свою очередь, является оптимизированным для ограничения потребляемых ресурсов компьютера абсолютно аналогичным способом.

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора ColorPEMA_Digit_r.ex5.


Рис.1. Индикатор ColorPEMA_Digit_r_HTF

Рис.1. Индикатор ColorPEMA_Digit_r_HTF

ColorPEMA_Digit_HTF ColorPEMA_Digit_HTF

Индикатор ColorPEMA_Digit с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

iMA iStdDev iMA iStdDev

Торговая система по двум индикатором iMA (Moving Average) и одному iStdDev (Standard Deviation, StdDev)

Exp_ColorPEMA_Digit_Tm_Plus Exp_ColorPEMA_Digit_Tm_Plus

Торговая система, построенная на сигналах индикатора ColorPEMA_Digit с возможностью удержания позиций точно фиксированное время

Exp_ColorPEMA_Digit_Tm_Plus_MMRec_Duplex Exp_ColorPEMA_Digit_Tm_Plus_MMRec_Duplex

Две одинаковые торговые системы (для лонгов и шортов), построенные на сигналах индикатора ColorPEMA, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы