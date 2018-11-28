Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
ColorPEMA_Digit_r_HTF - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1333
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор ColorPEMA_Digit_r с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах с ограничением ресурсов компьютера, затрачиваемых на его расчёт на всём графике и на текущем баре. В блоке входных параметров индикатора добавлены новые переменные для оптимизации расчётов:
input ENUM_RECOUNT_MODE RecountMode=FULL_RECOUNT; // Способ ограничения расчётов индикатора input uint CountBars=500; // количество баров для расчёта индикатора input uint ReCountTime=60; // время в секундах между расчётами индикатора
Возможны три варианта ограничений расчёта:
- Только ограничение числа баров, на которых происходит расчёт индикатора;
- Только ограничение во времени количества пересчётов значения индикатора на текущем баре;
- Оба ограничения одновременно.
Следует учесть, что индикатор ColorPEMA_Digit_r, используемый для получения торговых сигналов, в свою очередь, является оптимизированным для ограничения потребляемых ресурсов компьютера абсолютно аналогичным способом.
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора ColorPEMA_Digit_r.ex5.
Рис.1. Индикатор ColorPEMA_Digit_r_HTF
Индикатор ColorPEMA_Digit с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахiMA iStdDev
Торговая система по двум индикатором iMA (Moving Average) и одному iStdDev (Standard Deviation, StdDev)
Торговая система, построенная на сигналах индикатора ColorPEMA_Digit с возможностью удержания позиций точно фиксированное времяExp_ColorPEMA_Digit_Tm_Plus_MMRec_Duplex
Две одинаковые торговые системы (для лонгов и шортов), построенные на сигналах индикатора ColorPEMA, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы