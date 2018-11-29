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Exp_ColorPEMA_Digit_Tm_Plus - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian English Español
Просмотров:
1283
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
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Торговая система, построенная на сигналах индикатора ColorPEMA_Digit с возможностью удержания позиций точно фиксированное время. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение цвета индикатора. Как только время удержания позиции превысит фиксированный в настройках лимит, так сразу эта позиция будет закрыта:

input bool   TimeTrade=true;      //Разрешение для выхода из позиций по времени
input uint   nTime=240;           //Время удержания открытой позиции в минутах

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора ColorPEMA_Digit.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике


Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2017 год на EURUSD H4:

Рис. 2. График результатов тестирования


Рис. 2. График результатов тестирования

ColorPEMA_Digit_r_HTF ColorPEMA_Digit_r_HTF

Индикатор ColorPEMA_Digit_r с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах с ограничением ресурсов компьютера, затрачиваемых на его расчёт на всём графике и на текущем баре

ColorPEMA_Digit_HTF ColorPEMA_Digit_HTF

Индикатор ColorPEMA_Digit с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Exp_ColorPEMA_Digit_Tm_Plus_MMRec_Duplex Exp_ColorPEMA_Digit_Tm_Plus_MMRec_Duplex

Две одинаковые торговые системы (для лонгов и шортов), построенные на сигналах индикатора ColorPEMA, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы

Breakdown catcher Breakdown catcher

Работа отложенными Stop ордерами