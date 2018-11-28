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Индикаторы

3TF_MFI_Average - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English Español
Просмотров:
1713
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Индикатор Three timeframes Money Flow Index with Average - отображает в отдельном окне три индикатора Money Flow Index с заданных таймфреймов и их среднее значение.

Имеет двенадцать настраиваемых параметров:

  • Period - период расчёта MFI
  • Applied volume - объём, используемый для расчёта
  • Overbought - уровень перекупленности
  • Median - средний уровень
  • Oversold - уровень перепроданности
  • Drawing mode - режим рисования
    • Steps - лесенкой
    • Slope - наклонными линиями
  • First MFI timeframe - таймфрейм первого MFI
  • Second MFI timeframe - таймфрейм второго MFI
  • Third MFI timeframe - таймфрейм третьего MFI
  • Show first MFI - показывать первый MFI
  • Show second MFI - показывать второй MFI
  • Show third MFI - показывать третий MFI

Рис.1. Three timeframes Money Flow Index with Average. Drawing mode = Steps


Рис.2. Three timeframes Money Flow Index with Average. Drawing mode = Slope


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