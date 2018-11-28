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3TF_MFI_Average - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Three timeframes Money Flow Index with Average - отображает в отдельном окне три индикатора Money Flow Index с заданных таймфреймов и их среднее значение.
Имеет двенадцать настраиваемых параметров:
- Period - период расчёта MFI
- Applied volume - объём, используемый для расчёта
- Overbought - уровень перекупленности
- Median - средний уровень
- Oversold - уровень перепроданности
- Drawing mode - режим рисования
- Steps - лесенкой
- Slope - наклонными линиями
- First MFI timeframe - таймфрейм первого MFI
- Second MFI timeframe - таймфрейм второго MFI
- Third MFI timeframe - таймфрейм третьего MFI
- Show first MFI - показывать первый MFI
- Show second MFI - показывать второй MFI
- Show third MFI - показывать третий MFI
Рис.1. Three timeframes Money Flow Index with Average. Drawing mode = Steps
Рис.2. Three timeframes Money Flow Index with Average. Drawing mode = Slope
Three timeframes
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