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Three timeframes - эксперт для MetaTrader 5
- Опубликовал:
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
- Просмотров:
- 1394
- Рейтинг:
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- Опубликован:
- Обновлен:
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Автор идеи - Zaur
автор кода mq5 - barabashkakvn
Эксперт работает с индикаторами на разных таймфреймах:
- iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) - PERIOD_M5
- iAlligator (Alligator) - PERIOD_H4
- iRSI (Relative Strength Index, RSI) - PERIOD_H1
MACD дает сигнал, RSI проверяет уровень перекупленности/перепроданности, аллигатор проверяет тренд.
Позиция может быть открыта только если в рынке нет открытых позиций и если советник находится внутри разрешённого временного интервала. Временной интервал управляется параметрами "Use time control", "Start hour" и "End hour".
ColorPEMA_Digit_r
Мувинг ColorPEMA_Digit с ограничением ресурсов компьютера, затрачиваемых на его расчёт на всём графике и на текущем бареFraktrak xonax
Торговая система основанная на пробитии iFractals (iFractals)
3TF_MFI_Average
Индикатор Three timeframes MFI with AverageBB_Cloud
Индикатор Double-deviation Bollinger Band with cloud