Three timeframes

Автор идеи - Zaur

автор кода mq5 - barabashkakvn

Эксперт работает с индикаторами на разных таймфреймах:

iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) - PERIOD_M5

iAlligator (Alligator) - PERIOD_H4

iRSI (Relative Strength Index, RSI) - PERIOD_H1

MACD дает сигнал, RSI проверяет уровень перекупленности/перепроданности, аллигатор проверяет тренд.

Позиция может быть открыта только если в рынке нет открытых позиций и если советник находится внутри разрешённого временного интервала. Временной интервал управляется параметрами "Use time control", "Start hour" и "End hour".







