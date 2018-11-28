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Three timeframes - эксперт для MetaTrader 5

Red.Cloud | Russian English Español
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1394
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
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Автор идеи - Zaur

автор кода mq5 - barabashkakvn

Эксперт работает с индикаторами на разных таймфреймах:

  • iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) - PERIOD_M5
  • iAlligator (Alligator) - PERIOD_H4
  • iRSI (Relative Strength Index, RSI) - PERIOD_H1

MACD дает сигнал, RSI проверяет уровень перекупленности/перепроданности, аллигатор проверяет тренд.

Позиция может быть открыта только если в рынке нет открытых позиций и если советник находится внутри разрешённого временного интервала. Временной интервал управляется параметрами "Use time control", "Start hour" и "End hour".


Three timeframes


ColorPEMA_Digit_r ColorPEMA_Digit_r

Мувинг ColorPEMA_Digit с ограничением ресурсов компьютера, затрачиваемых на его расчёт на всём графике и на текущем баре

Fraktrak xonax Fraktrak xonax

Торговая система основанная на пробитии iFractals (iFractals)

3TF_MFI_Average 3TF_MFI_Average

Индикатор Three timeframes MFI with Average

BB_Cloud BB_Cloud

Индикатор Double-deviation Bollinger Band with cloud