Мувинг ColorPEMA_Digit с ограничением ресурсов компьютера, затрачиваемых на его расчёт на всём графике и на текущем баре. В блоке входных параметров индикатора добавлены новые переменные для оптимизации расчётов:

input ENUM_RECOUNT_MODE RecountMode=FULL_RECOUNT; input uint CountBars= 500 ; input uint ReCountTime= 60 ;

Возможны три варианта ограничений расчёта:

Только ограничение числа баров, на которых происходит расчёт индикатора; Только ограничение во времени количества пересчётов значения индикатора на текущем баре; Оба ограничения одновременно.



Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".





Рис.1. Индикатор ColorPEMA_Digit_r



