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ColorPEMA_Digit_r - индикатор для MetaTrader 5
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Мувинг ColorPEMA_Digit с ограничением ресурсов компьютера, затрачиваемых на его расчёт на всём графике и на текущем баре. В блоке входных параметров индикатора добавлены новые переменные для оптимизации расчётов:
input ENUM_RECOUNT_MODE RecountMode=FULL_RECOUNT; // Способ ограничения расчётов индикатора input uint CountBars=500; // количество баров для расчёта индикатора input uint ReCountTime=60; // время в секундах между расчётами индикатора
Возможны три варианта ограничений расчёта:
- Только ограничение числа баров, на которых происходит расчёт индикатора;
- Только ограничение во времени количества пересчётов значения индикатора на текущем баре;
- Оба ограничения одновременно.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор ColorPEMA_Digit_r
Торговая система основанная на пробитии iFractals (iFractals)ColorPEMA_Digit
Пятикратная экспоненциальная скользящая средняя с отображением последнего значения в виде ценовой метки и с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков
Три индикатора с разных таймфреймов: iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD), iAlligator (Alligator) и iRSI (Relative Strength Index, RSI)3TF_MFI_Average
Индикатор Three timeframes MFI with Average