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Индикаторы

Stochastics_Overlay - индикатор для MetaTrader 5

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Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English Español
Просмотров:
2060
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
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Индикатор Stochastic Overlay отображает график в виде цветных свечей в соответствии с данными осциллятора Stochastic.

Имеет весемь настраиваемых параметров:

  • Data Stochastic Compare mode - режим сравнения данных Stochastic
    • Stochastic's main and signal lines - главная линия Stochastic и сигнальная линия
    • Stochastic vs level 50 - линия Stochastic относительно уровня 50
    • Current and previous stochastic values - сравнение текущих и прошлых значений линии Stochastic
    • Stochastic vs OB/OS levels - линия Stochastic относительно уровней перекупленности/перепроданности
  • Stochastic %K period - период расчёта линии %K Stochastic
  • Stochastic %D period - период расчёта линии %D Stochastic
  • Stochastic slowing - период расчёта замедления Stochastic
  • Stochastic price field - цены расчёта Stochastic
  • Stochastic method - метод расчёта Stochastic
  • Stochastic overbought - уровень перекупленности Stochastic
  • Stochastic oversold -  уровень перепроданности Stochastic

Stochastic's main and signal lines:

  • Если главная линия Stochastic выше сигнальной линии
    Бычья свеча отображается зелёным цветом
    Медвежья свеча отображается бледно-зелёным цветом
  • Если главная линия Stochastic ниже сигнальной линии
    Медвежья свеча отображается красным цветом
    Бычья свеча отображается бледно-красным цветом
  • В любых других случаях цвет свечи серый

Stochastic vs level 50:

  • Если линия Stochastic выше уровня 50
    Бычья свеча отображается зелёным цветом
    Медвежья свеча отображается бледно-зелёным цветом
  • Если линия Stochastic  ниже уровня 50
    Медвежья свеча отображается красным цветом
    Бычья свеча отображается бледно-красным цветом
  • В любых других случаях цвет свечи серый

Current and previous stochastic values:

  • Если значения главной линии Stochastic  растут
    Бычья свеча отображается зелёным цветом
    Медвежья свеча отображается бледно-зелёным цветом
  • Если значения главной линии Stochastic  падают
    Медвежья свеча отображается красным цветом
    Бычья свеча отображается бледно-красным цветом
  • В любых других случаях цвет свечи серый

Stochastic  vs OB/OS levels:

  • Если главная линия Stochastic  выше уровня перекупленности
    Бычья свеча отображается зелёным цветом
    Медвежья свеча отображается бледно-зелёным цветом
  • Если главная линия Stochastic  ниже уровня перепроданности
    Медвежья свеча отображается красным цветом
    Бычья свеча отображается бледно-красным цветом
  • В любых других случаях цвет свечи серый

Рис.1. Stochastic Overlay + Stochastic. Data Stochastic Compare mode = Stochastic's main and signal lines


Рис.2. Stochastic Overlay + Stochastic. Data Stochastic Compare mode = Stochastic vs level 50


Рис.3. Stochastic Overlay + Stochastic. Data Stochastic Compare mode = Current and previous stochastic values


Рис.4. Stochastic Overlay + Stochastic. Data Stochastic Compare mode = Stochastic vs OB/OS levels


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