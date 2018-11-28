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Stochastics_Overlay - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Stochastic Overlay отображает график в виде цветных свечей в соответствии с данными осциллятора Stochastic.
Имеет весемь настраиваемых параметров:
- Data Stochastic Compare mode - режим сравнения данных Stochastic
- Stochastic's main and signal lines - главная линия Stochastic и сигнальная линия
- Stochastic vs level 50 - линия Stochastic относительно уровня 50
- Current and previous stochastic values - сравнение текущих и прошлых значений линии Stochastic
- Stochastic vs OB/OS levels - линия Stochastic относительно уровней перекупленности/перепроданности
- Stochastic %K period - период расчёта линии %K Stochastic
- Stochastic %D period - период расчёта линии %D Stochastic
- Stochastic slowing - период расчёта замедления Stochastic
- Stochastic price field - цены расчёта Stochastic
- Stochastic method - метод расчёта Stochastic
- Stochastic overbought - уровень перекупленности Stochastic
- Stochastic oversold - уровень перепроданности Stochastic
Stochastic's main and signal lines:
- Если главная линия Stochastic выше сигнальной линии
Бычья свеча отображается зелёным цветом
Медвежья свеча отображается бледно-зелёным цветом
- Если главная линия Stochastic ниже сигнальной линии
Медвежья свеча отображается красным цветом
Бычья свеча отображается бледно-красным цветом
- В любых других случаях цвет свечи серый
Stochastic vs level 50:
- Если линия Stochastic выше уровня 50
Бычья свеча отображается зелёным цветом
Медвежья свеча отображается бледно-зелёным цветом
- Если линия Stochastic ниже уровня 50
Медвежья свеча отображается красным цветом
Бычья свеча отображается бледно-красным цветом
- В любых других случаях цвет свечи серый
Current and previous stochastic values:
- Если значения главной линии Stochastic растут
Бычья свеча отображается зелёным цветом
Медвежья свеча отображается бледно-зелёным цветом
- Если значения главной линии Stochastic падают
Медвежья свеча отображается красным цветом
Бычья свеча отображается бледно-красным цветом
- В любых других случаях цвет свечи серый
Stochastic vs OB/OS levels:
- Если главная линия Stochastic выше уровня перекупленности
Бычья свеча отображается зелёным цветом
Медвежья свеча отображается бледно-зелёным цветом
- Если главная линия Stochastic ниже уровня перепроданности
Медвежья свеча отображается красным цветом
Бычья свеча отображается бледно-красным цветом
- В любых других случаях цвет свечи серый
Рис.1. Stochastic Overlay + Stochastic. Data Stochastic Compare mode = Stochastic's main and signal lines
Рис.2. Stochastic Overlay + Stochastic. Data Stochastic Compare mode = Stochastic vs level 50
Рис.3. Stochastic Overlay + Stochastic. Data Stochastic Compare mode = Current and previous stochastic values
Рис.4. Stochastic Overlay + Stochastic. Data Stochastic Compare mode = Stochastic vs OB/OS levels
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