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BB_Cloud - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Double-deviation Bollinger Band with cloud - индикатор Bollinger Bands с двумя отклонениями и облаком между значениями двух лент с разными значениями отклонения.
Имеет три настраиваемых параметра:
- Period - период расчёта Bollinger Bands
- First deviation - величина первого отклонения
- Second deviation - величина второго отклонения
3TF_MFI_Average
Индикатор Three timeframes MFI with AverageThree timeframes
Три индикатора с разных таймфреймов: iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD), iAlligator (Alligator) и iRSI (Relative Strength Index, RSI)
Stochastics_Overlay
Индикатор Stochastic OverlayRSI_Overlay
Индикатор RSI Overlay