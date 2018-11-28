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Индикаторы

BB_Cloud - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
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Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English Español
Просмотров:
1743
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
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Индикатор Double-deviation Bollinger Band with cloud - индикатор Bollinger Bands с двумя отклонениями и облаком между значениями двух лент с разными значениями отклонения.

Имеет три настраиваемых параметра:

  • Period - период расчёта Bollinger Bands
  • First deviation - величина первого отклонения
  • Second deviation - величина второго отклонения


3TF_MFI_Average 3TF_MFI_Average

Индикатор Three timeframes MFI with Average

Three timeframes Three timeframes

Три индикатора с разных таймфреймов: iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD), iAlligator (Alligator) и iRSI (Relative Strength Index, RSI)

Stochastics_Overlay Stochastics_Overlay

Индикатор Stochastic Overlay

RSI_Overlay RSI_Overlay

Индикатор RSI Overlay