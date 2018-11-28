Индикатор Double-deviation Bollinger Band with cloud - индикатор Bollinger Bands с двумя отклонениями и облаком между значениями двух лент с разными значениями отклонения.

Имеет три настраиваемых параметра:

Period - период расчёта Bollinger Bands

- период расчёта Bollinger Bands First deviation - величина первого отклонения

- величина первого отклонения Second deviation - величина второго отклонения



