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RSI_Overlay - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор RSI Overlay отображает график в виде цветных свечей в соответствии с данными осциллятора RSI.
Имеет пять настраиваемых параметров:
- Data RSI Compare mode - режим сравнения данных RSI
- RSI vs level 50 - линия RSI относительно уровня 50
- RSI vs OB/OS levels - линия RSI относительно уровней перекупленности/перепроданности
- Current and previous RSI values - сравнение текущих и прошлых значений линии RSI
- RSI period - период расчёта RSI
- RSI applied price - цена расчёта RSI
- RSI overbought - уровень перекупленности RSI
- RSI oversold - уровень перепроданности RSI
RSI vs level 50:
- Если линия RSI выше уровня 50
Бычья свеча отображается зелёным цветом
Медвежья свеча отображается бледно-зелёным цветом
- Если линия RSI ниже уровня 50
Медвежья свеча отображается красным цветом
Бычья свеча отображается бледно-красным цветом
RSI vs OB/OS levels:
- Если линия RSI выше уровня перекупленности
Бычья свеча отображается зелёным цветом
Медвежья свеча отображается бледно-зелёным цветом
- Если линия RSI ниже уровня перепроданности
Медвежья свеча отображается красным цветом
Бычья свеча отображается бледно-красным цветом
- В любых других случаях цвет свечи серый
Current and previous RSI values:
- Если значения линии RSI растут
Бычья свеча отображается зелёным цветом
Медвежья свеча отображается бледно-зелёным цветом
- Если значения линии RSI падают
Медвежья свеча отображается красным цветом
Бычья свеча отображается бледно-красным цветом
- В любых других случаях цвет свечи серый
Рис.1. RSI Overlay + RSI. Data RSI Compare mode = RSI vs level 50
Рис.2. RSI Overlay + RSI. Data RSI Compare mode = RSI vs OB/OS levels
Рис.3. RSI Overlay + RSI. Data RSI Compare mode = Current and previous RSI values
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