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Индикаторы

RSI_Overlay - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English Español
Просмотров:
2553
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
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Индикатор RSI Overlay отображает график в виде цветных свечей в соответствии с данными осциллятора RSI.

Имеет пять настраиваемых параметров:

  • Data RSI Compare mode - режим сравнения данных RSI
    • RSI vs level 50 - линия RSI относительно уровня 50
    • RSI vs OB/OS levels - линия RSI относительно уровней перекупленности/перепроданности
    • Current and previous RSI values - сравнение текущих и прошлых значений линии RSI
  • RSI period - период расчёта RSI
  • RSI applied price - цена расчёта RSI
  • RSI overbought - уровень перекупленности RSI
  • RSI oversold -  уровень перепроданности RSI

RSI vs level 50:

  • Если линия RSI выше уровня 50
    Бычья свеча отображается зелёным цветом
    Медвежья свеча отображается бледно-зелёным цветом
  • Если линия RSI ниже уровня 50
    Медвежья свеча отображается красным цветом
    Бычья свеча отображается бледно-красным цветом

RSI vs OB/OS levels:

  • Если линия RSI выше уровня перекупленности
    Бычья свеча отображается зелёным цветом
    Медвежья свеча отображается бледно-зелёным цветом
  • Если линия RSI ниже уровня перепроданности
    Медвежья свеча отображается красным цветом
    Бычья свеча отображается бледно-красным цветом
  • В любых других случаях цвет свечи серый

Current and previous RSI values:

  • Если значения линии RSI растут
    Бычья свеча отображается зелёным цветом
    Медвежья свеча отображается бледно-зелёным цветом
  • Если значения линии RSI падают
    Медвежья свеча отображается красным цветом
    Бычья свеча отображается бледно-красным цветом
  • В любых других случаях цвет свечи серый

Рис.1. RSI Overlay + RSI. Data RSI Compare mode = RSI vs level 50


Рис.2. RSI Overlay + RSI. Data RSI Compare mode = RSI vs OB/OS levels


Рис.3. RSI Overlay + RSI. Data RSI Compare mode = Current and previous RSI values



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