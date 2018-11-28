Индикатор RSI Overlay отображает график в виде цветных свечей в соответствии с данными осциллятора RSI.

Имеет пять настраиваемых параметров:

Data RSI Compare mode - режим сравнения данных RSI

- RSI vs level 50 - линия RSI относительно уровня 50





RSI vs OB/OS levels - линия RSI относительно уровней перекупленности/перепроданности





Current and previous RSI values - сравнение текущих и прошлых значений линии RSI

RSI period - период расчёта RSI

- период расчёта RSI RSI applied price - цена расчёта RSI

- цена расчёта RSI RSI overbought - уровень перекупленности RSI



- уровень перекупленности RSI RSI oversold - уровень перепроданности RSI

RSI vs level 50: Если линия RSI выше уровня 50

Бычья свеча отображается зелёным цветом

Медвежья свеча отображается бледно-зелёным цветом Если линия RSI ниже уровня 50

Медвежья свеча отображается красным цветом

Бычья свеча отображается бледно-красным цветом

RSI vs OB/OS levels: Если линия RSI выше уровня перекупленности

Бычья свеча отображается зелёным цветом

Медвежья свеча отображается бледно-зелёным цветом Если линия RSI ниже уровня перепроданности

Медвежья свеча отображается красным цветом

Бычья свеча отображается бледно-красным цветом В любых других случаях цвет свечи серый

Current and previous RSI values: Если значения линии RSI растут

Бычья свеча отображается зелёным цветом

Медвежья свеча отображается бледно-зелёным цветом Если значения линии RSI падают

Медвежья свеча отображается красным цветом

Бычья свеча отображается бледно-красным цветом В любых других случаях цвет свечи серый

Рис.1. RSI Overlay + RSI. Data RSI Compare mode = RSI vs level 50





Рис.2. RSI Overlay + RSI. Data RSI Compare mode = RSI vs OB/OS levels





Рис.3. RSI Overlay + RSI. Data RSI Compare mode = Current and previous RSI values







