Fraktrak xonax

Пятикратная экспоненциальная скользящая средняя с отображением последнего значения в виде ценовой метки и с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков

Мувинг ColorPEMA_Digit с ограничением ресурсов компьютера, затрачиваемых на его расчёт на всём графике и на текущем баре

Три индикатора с разных таймфреймов: iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD), iAlligator (Alligator) и iRSI (Relative Strength Index, RSI)