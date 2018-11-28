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Fraktrak xonax - эксперт для MetaTrader 5

matrix7 | Russian English Español
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2012
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
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Автор идеи - Bakhytzhan Abzalbekov 

автор кода mq5 - barabashkakvn

ВНИМАНИЕ: Данный советник рекомендуется запускать ТОЛЬКО на хэдж-счетах! Советник может одновременно открывать и BUY и SELL позиции!

Советник по индикатору iFractals (iFractals). Основная идея: пробитие фрактала.

При параметре "Reverse" равном "false" советник генерирует сигналы:

  • При пробитии снизу вверх фрактала Fractals Up - открываем позицию BUY
  • При пробитии сверху вниз фрактала Fractals Down - открываем позицию SELL. 

Общее количество позиций неограниченно.

При параметре "Close opposite" равном "true" перед открытием позиции сначала будут закрыты все противоположные позиции, а если поставить параметр "Close opposite" равном "false", то тогда советник может держать в рынке и BUY и SELL позиции одновременно.

Fraktrak xonax

ColorPEMA_Digit ColorPEMA_Digit

Пятикратная экспоненциальная скользящая средняя с отображением последнего значения в виде ценовой метки и с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков

Step chart of RSI Step chart of RSI

Шаговый график RSI

ColorPEMA_Digit_r ColorPEMA_Digit_r

Мувинг ColorPEMA_Digit с ограничением ресурсов компьютера, затрачиваемых на его расчёт на всём графике и на текущем баре

Three timeframes Three timeframes

Три индикатора с разных таймфреймов: iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD), iAlligator (Alligator) и iRSI (Relative Strength Index, RSI)