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Fraktrak xonax - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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- 2012
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Автор идеи - Bakhytzhan Abzalbekov
автор кода mq5 - barabashkakvn
ВНИМАНИЕ: Данный советник рекомендуется запускать ТОЛЬКО на хэдж-счетах! Советник может одновременно открывать и BUY и SELL позиции!
Советник по индикатору iFractals (iFractals). Основная идея: пробитие фрактала.
При параметре "Reverse" равном "false" советник генерирует сигналы:
- При пробитии снизу вверх фрактала Fractals Up - открываем позицию BUY
- При пробитии сверху вниз фрактала Fractals Down - открываем позицию SELL.
Общее количество позиций неограниченно.
При параметре "Close opposite" равном "true" перед открытием позиции сначала будут закрыты все противоположные позиции, а если поставить параметр "Close opposite" равном "false", то тогда советник может держать в рынке и BUY и SELL позиции одновременно.
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