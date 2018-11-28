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MACD_Overlay - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор MACD Overlay отображает график в виде цветных свечей в соответствии с данными осциллятора MACD.
Имеет пять настраиваемых параметров:
- Data MACD Compare mode - режим сравнения данных MACD
- MACD and signal Lines - линия MACD и сигнальная линия
- MACD vs zero line - линия MACD относительно нуля
- Current and previous MACD values - сравнение текущих и прошлых значений линии MACD
- MACD fast EMA period - период расчёта быстрой EMA индикатора MACD
- MACD slow EMA period - период расчёта медленной EMA индикатора MACD
- MACD period signal line - период расчёта сигнальной линии индикатора MACD
- MACD applied price - цена расчёта индикатора MACD
MACD and signal Lines:
- Если линия MACD выше сигнальной линии
Бычья свеча отображается зелёным цветом
Медвежья свеча отображается бледно-зелёным цветом
- Если линия MACD ниже сигнальной линии
Медвежья свеча отображается красным цветом
Бычья свеча отображается бледно-красным цветом
MACD vs zero line:
- Если линия MACD выше нуля
Бычья свеча отображается зелёным цветом
Медвежья свеча отображается бледно-зелёным цветом
- Если линия MACD ниже нуля
Медвежья свеча отображается красным цветом
Бычья свеча отображается бледно-красным цветом
Current and previous MACD values:
- Если значения линии MACD растут
Бычья свеча отображается зелёным цветом
Медвежья свеча отображается бледно-зелёным цветом
- Если значения линии MACD падают
Медвежья свеча отображается красным цветом
Бычья свеча отображается бледно-красным цветом
Рис.1. MACD Overlay + MACD. Data MACD Compare mode = MACD and signal Lines
Рис.2. MACD Overlay + MACD. Data MACD Compare mode = MACD vs zero line
Рис.3. MACD Overlay + MACD. Data MACD Compare mode = Current and previous MACD values
RSI_Overlay
Индикатор RSI OverlayStochastics_Overlay
Индикатор Stochastic Overlay
Advanced_Fractal_Envelopes
Индикатор Advanced Fractal EnvelopesAdvanced_Fractal_Overlay
Индикатор Advanced Fractal Overlay