Индикатор MACD Overlay отображает график в виде цветных свечей в соответствии с данными осциллятора MACD.

Имеет пять настраиваемых параметров:

Data MACD Compare mode - режим сравнения данных MACD

- MACD and signal Lines - линия MACD и сигнальная линия



MACD vs zero line - линия MACD относительно нуля



Current and previous MACD values - сравнение текущих и прошлых значений линии MACD

MACD fast EMA period - период расчёта быстрой EMA индикатора MACD

- период расчёта быстрой EMA индикатора MACD MACD slow EMA period - период расчёта медленной EMA индикатора MACD

- период расчёта медленной EMA индикатора MACD MACD period signal line - период расчёта сигнальной линии индикатора MACD

- период расчёта сигнальной линии индикатора MACD MACD applied price - цена расчёта индикатора MACD