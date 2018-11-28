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Индикаторы

MACD_Overlay - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English Español
Просмотров:
2957
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
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Индикатор MACD Overlay отображает график в виде цветных свечей в соответствии с данными осциллятора MACD.

Имеет пять настраиваемых параметров:

  • Data MACD Compare mode - режим сравнения данных MACD
    • MACD and signal Lines - линия MACD и сигнальная линия
    • MACD vs zero line - линия MACD относительно нуля
    • Current and previous MACD values - сравнение текущих и прошлых значений линии MACD
  • MACD fast EMA period - период расчёта быстрой EMA индикатора MACD
  • MACD slow EMA period - период расчёта медленной EMA индикатора MACD
  • MACD period signal line - период расчёта сигнальной линии индикатора MACD
  • MACD applied price - цена расчёта индикатора MACD

MACD and signal Lines:

  • Если линия MACD выше сигнальной линии
    Бычья свеча отображается зелёным цветом
    Медвежья свеча отображается бледно-зелёным цветом
  • Если линия MACD ниже сигнальной линии
    Медвежья свеча отображается красным цветом
    Бычья свеча отображается бледно-красным цветом

MACD vs zero line:

  • Если линия MACD выше нуля
    Бычья свеча отображается зелёным цветом
    Медвежья свеча отображается бледно-зелёным цветом
  • Если линия MACD ниже нуля
    Медвежья свеча отображается красным цветом
    Бычья свеча отображается бледно-красным цветом

Current and previous MACD values:

  • Если значения линии MACD растут
    Бычья свеча отображается зелёным цветом
    Медвежья свеча отображается бледно-зелёным цветом
  • Если значения линии MACD падают
    Медвежья свеча отображается красным цветом
    Бычья свеча отображается бледно-красным цветом

Рис.1. MACD Overlay + MACD. Data MACD Compare mode = MACD and signal Lines


Рис.2. MACD Overlay + MACD. Data MACD Compare mode = MACD vs zero line


Рис.3. MACD Overlay + MACD. Data MACD Compare mode = Current and previous MACD values

RSI_Overlay RSI_Overlay

Индикатор RSI Overlay

Stochastics_Overlay Stochastics_Overlay

Индикатор Stochastic Overlay

Advanced_Fractal_Envelopes Advanced_Fractal_Envelopes

Индикатор Advanced Fractal Envelopes

Advanced_Fractal_Overlay Advanced_Fractal_Overlay

Индикатор Advanced Fractal Overlay