Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Advanced_Fractal_Envelopes - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1818
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор Advanced Fractal Envelopes строит две огибающие по средним ценам заданного количества верхних и нижних фракталов и среднюю линию.
Имеет три настраиваемых параметра:
- Average - количество фракталов для построения на их ценах скользящей средней
- Show central line - показывать центральную линию
- Show fractals - отображать фракталы
Расчёт:
Top = AvgFractUp
Bottom = AvgFractDn
Central = (AvgFractUp + AvgFractDn) / 2.0
где:
AvgFractUp = SMA(SumAvgUp, Average)
AvgFractDn = SMA(SumAvgDn, Average)
SumAvgUp - сумма цен верхних фракталов в количестве Average
SumAvgDn - сумма цен нижних фракталов в количестве Average
MACD_Overlay
Индикатор MACD OverlayRSI_Overlay
Индикатор RSI Overlay
Advanced_Fractal_Overlay
Индикатор Advanced Fractal Overlay3_in_1_Stochastic
Индикатор 3 in 1 MTF Stochastic with MA Smoothing options