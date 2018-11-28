Индикатор Advanced Fractal Envelopes строит две огибающие по средним ценам заданного количества верхних и нижних фракталов и среднюю линию.

Имеет три настраиваемых параметра:

Average - количество фракталов для построения на их ценах скользящей средней

- количество фракталов для построения на их ценах скользящей средней Show central line - показывать центральную линию

- показывать центральную линию Show fractals - отображать фракталы