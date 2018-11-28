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Индикаторы

Advanced_Fractal_Envelopes - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English Español
Просмотров:
1818
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
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Индикатор Advanced Fractal Envelopes строит две огибающие по средним ценам заданного количества верхних и нижних фракталов и среднюю линию.

Имеет три настраиваемых параметра:

  • Average - количество фракталов для построения на их ценах скользящей средней
  • Show central line - показывать центральную линию
  • Show fractals - отображать фракталы

Расчёт:

Top     = AvgFractUp
Bottom  = AvgFractDn
Central = (AvgFractUp + AvgFractDn) / 2.0

где:

AvgFractUp = SMA(SumAvgUp, Average)
AvgFractDn = SMA(SumAvgDn, Average)

SumAvgUp - сумма цен верхних фракталов в количестве Average
SumAvgDn - сумма цен нижних фракталов в количестве Average

MACD_Overlay MACD_Overlay

Индикатор MACD Overlay

RSI_Overlay RSI_Overlay

Индикатор RSI Overlay

Advanced_Fractal_Overlay Advanced_Fractal_Overlay

Индикатор Advanced Fractal Overlay

3_in_1_Stochastic 3_in_1_Stochastic

Индикатор 3 in 1 MTF Stochastic with MA Smoothing options