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Advanced_Fractal_Overlay - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Advanced Fractal Overlay отображает график в виде цветных свечей в соответствии с направлением движения цены относительно последнего верхнего или нижнего фрактала.
Настраиваемых параметров не имеет.
- Если текущая цена закрытия выше последнего верхнего фрактала
отображаются свечи зелёного цвета
- Если текущая цена закрытия ниже последнего нижнего фрактала
отображаются свечи красного цвета
Рис.1. Advanced Fractal Overlay
Рис.2. Advanced Fractal Overlay + Fractals
Advanced_Fractal_Envelopes
Индикатор Advanced Fractal EnvelopesMACD_Overlay
Индикатор MACD Overlay
3_in_1_Stochastic
Индикатор 3 in 1 MTF Stochastic with MA Smoothing optionsZigZag_Oscillator
Индикатор ZigZag Oscillator