Индикатор Advanced Fractal Overlay отображает график в виде цветных свечей в соответствии с направлением движения цены относительно последнего верхнего или нижнего фрактала.

Настраиваемых параметров не имеет.

Если текущая цена закрытия выше последнего верхнего фрактала

отображаются свечи зелёного цвета Если текущая цена закрытия ниже последнего нижнего фрактала

отображаются свечи красного цвета

Рис.1. Advanced Fractal Overlay





Рис.2. Advanced Fractal Overlay + Fractals

