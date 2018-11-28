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Индикаторы

Advanced_Fractal_Overlay - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English Español
Просмотров:
1982
Рейтинг:
(23)
Опубликован:
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Индикатор Advanced Fractal Overlay отображает график в виде цветных свечей в соответствии с направлением движения цены относительно последнего верхнего или нижнего фрактала.

Настраиваемых параметров не имеет.

  • Если текущая цена закрытия выше последнего верхнего фрактала
    отображаются свечи зелёного цвета
  • Если текущая цена закрытия ниже последнего нижнего фрактала
    отображаются свечи красного цвета

Рис.1. Advanced Fractal Overlay


Рис.2. Advanced Fractal Overlay + Fractals

Advanced_Fractal_Envelopes Advanced_Fractal_Envelopes

Индикатор Advanced Fractal Envelopes

MACD_Overlay MACD_Overlay

Индикатор MACD Overlay

3_in_1_Stochastic 3_in_1_Stochastic

Индикатор 3 in 1 MTF Stochastic with MA Smoothing options

ZigZag_Oscillator ZigZag_Oscillator

Индикатор ZigZag Oscillator