CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Step chart of RSI - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1785
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Описание:

RSI (Индекс относительной силы) — очень популярный и широко используемый индикатор. Иногда используется вместе с фильтрами ложных сигналов, которые RSI может генерировать в некоторых рыночных условиях. Это одна из версий с использованием дополнительной фильтрации.

В этой версии:

Для фильтрации используется шаговый график - он уменьшает количество сигналов RSI и пытается сделать использование его проще и безопаснее. Размер шага указывается в % от RSI, означает минимальное изменение RSI, которое следует считать существенным.

Использование:

Сигнал при смене цвета шагового бара.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22316

Сохраняет и отображает объекты графика тестирования Сохраняет и отображает объекты графика тестирования

Скрипт сохраняет объекты тестирования в файл и отображает их на новом графике.

ATR ZigZag ATR ZigZag

Индикатор ZigZag, построенный на данных ATR.

ColorPEMA_Digit ColorPEMA_Digit

Пятикратная экспоненциальная скользящая средняя с отображением последнего значения в виде ценовой метки и с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков

Fraktrak xonax Fraktrak xonax

Торговая система основанная на пробитии iFractals (iFractals)