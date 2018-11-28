Описание:

RSI (Индекс относительной силы) — очень популярный и широко используемый индикатор. Иногда используется вместе с фильтрами ложных сигналов, которые RSI может генерировать в некоторых рыночных условиях. Это одна из версий с использованием дополнительной фильтрации.

В этой версии:

Для фильтрации используется шаговый график - он уменьшает количество сигналов RSI и пытается сделать использование его проще и безопаснее. Размер шага указывается в % от RSI, означает минимальное изменение RSI, которое следует считать существенным.

Использование:

Сигнал при смене цвета шагового бара.