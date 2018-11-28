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Индикаторы

3_in_1_Stochastic - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English Español
Просмотров:
3201
Рейтинг:
(31)
Опубликован:
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Индикатор 3 in 1 MTF Stochastic with MA Smoothing options - три стохастика в одном, с вариантами сглаживания и сигнальными указателями.

Имеет 24 настраиваемых параметра:

  • First Stochastic %K period - период расчёта линии %K первого стохастика
  • First Stochastic %D period - период расчёта линии %D первого стохастика
  • First Stochastic slowing - период расчёта замедления первого стохастика
  • First Stochastic %K smoothing type - тип сглаживания линии %K первого стохастика
    • Simple - простое сглаживание
    • Exponential - экспоненциальное сглаживание
    • Fast - быстрое сглаживание
  • First Stochastic %D smoothing type - тип сглаживания линии %D первого стохастика
    • Simple - простое сглаживание
    • Exponential - экспоненциальное сглаживание
  • Second Stochastic timeframe - таймфрейм второго стохастика
  • Second Stochastic %K period - период расчёта линии %K второго стохастика
  • Second Stochastic %D period - период расчёта линии %D второго стохастика
  • Second Stochastic slowing - период расчёта замедления второго стохастика
  • Second Stochastic %K smoothing type - тип сглаживания линии %K второго стохастика
    • Simple - простое сглаживание
    • Exponential - экспоненциальное сглаживание
    • Fast - быстрое сглаживание
  • Second Stochastic %D smoothing type - тип сглаживания линии %D второго стохастика
    • Simple - простое сглаживание
    • Exponential - экспоненциальное сглаживание
  • Third Stochastic timeframe - таймфрейм третьего стохастика
  • Third Stochastic %K period - период расчёта линии %K третьего стохастика
  • Third Stochastic %D period - период расчёта линии %D третьего стохастика
  • Third Stochastic slowing - период расчёта замедления третьего стохастика
  • Third Stochastic %K smoothing type - тип сглаживания линии %K третьего стохастика
    • Simple - простое сглаживание
    • Exponential - экспоненциальное сглаживание
    • Fast - быстрое сглаживание
  • Third Stochastic %D smoothing type - тип сглаживания линии %D третьего стохастика
    • Simple - простое сглаживание
    • Exponential - экспоненциальное сглаживание
  • Overbought - уровень перекупленности
  • Oversold - уровень перепроданности
  • Bigger timeframes drawing mode - режим рисования данных стохастиков старших таймфреймов
    • Steps - лесенкой
    • Slope - наклонными линиями
  • Show clouds - отображать облако между главной и сигнальной линиями стохастиков старших таймфреймов (Yes/No)
  • Show alerts - показывать сигнальные алерты
  • Send mail - отправлять сообщения на e-mail
  • Send push - отправлять push-уведомления на мобильное устройство

Данные первого стохастика всегда отображаются с текущего таймфрейма. Данные второго и третьего стохастиков могут отображаться с заданных таймфреймов, но не менее таймфрейма текущего графика.

  • При пересечении вверх главной и сигнальной линии первого стохастика и если линия %K выше линии %D стохастиков старших таймфреймов,
    ставится сигнальный указатель вверх.
  • При пересечении вниз главной и сигнальной линии первого стохастика и если линия %K ниже линии %D стохастиков старших таймфреймов,
    ставится сигнальный указатель вниз.

Рис.1. 3 in 1 MTF Stochastic, Bigger timeframes drawing mode = Steps


Рис.2. 3 in 1 MTF Stochastic, Bigger timeframes drawing mode = Slope


Advanced_Fractal_Overlay Advanced_Fractal_Overlay

Индикатор Advanced Fractal Overlay

Advanced_Fractal_Envelopes Advanced_Fractal_Envelopes

Индикатор Advanced Fractal Envelopes

ZigZag_Oscillator ZigZag_Oscillator

Индикатор ZigZag Oscillator

MTF_Stochastic_RSI MTF_Stochastic_RSI

Индикатор Multi timeframes Stochastic RSI