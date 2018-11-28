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3_in_1_Stochastic - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор 3 in 1 MTF Stochastic with MA Smoothing options - три стохастика в одном, с вариантами сглаживания и сигнальными указателями.
Имеет 24 настраиваемых параметра:
- First Stochastic %K period - период расчёта линии %K первого стохастика
- First Stochastic %D period - период расчёта линии %D первого стохастика
- First Stochastic slowing - период расчёта замедления первого стохастика
- First Stochastic %K smoothing type - тип сглаживания линии %K первого стохастика
- Simple - простое сглаживание
- Exponential - экспоненциальное сглаживание
- Fast - быстрое сглаживание
- First Stochastic %D smoothing type - тип сглаживания линии %D первого стохастика
- Simple - простое сглаживание
- Exponential - экспоненциальное сглаживание
- Second Stochastic timeframe - таймфрейм второго стохастика
- Second Stochastic %K period - период расчёта линии %K второго стохастика
- Second Stochastic %D period - период расчёта линии %D второго стохастика
- Second Stochastic slowing - период расчёта замедления второго стохастика
- Second Stochastic %K smoothing type - тип сглаживания линии %K второго стохастика
- Simple - простое сглаживание
- Exponential - экспоненциальное сглаживание
- Fast - быстрое сглаживание
- Second Stochastic %D smoothing type - тип сглаживания линии %D второго стохастика
- Simple - простое сглаживание
- Exponential - экспоненциальное сглаживание
- Third Stochastic timeframe - таймфрейм третьего стохастика
- Third Stochastic %K period - период расчёта линии %K третьего стохастика
- Third Stochastic %D period - период расчёта линии %D третьего стохастика
- Third Stochastic slowing - период расчёта замедления третьего стохастика
- Third Stochastic %K smoothing type - тип сглаживания линии %K третьего стохастика
- Simple - простое сглаживание
- Exponential - экспоненциальное сглаживание
- Fast - быстрое сглаживание
- Third Stochastic %D smoothing type - тип сглаживания линии %D третьего стохастика
- Simple - простое сглаживание
- Exponential - экспоненциальное сглаживание
- Overbought - уровень перекупленности
- Oversold - уровень перепроданности
- Bigger timeframes drawing mode - режим рисования данных стохастиков старших таймфреймов
- Steps - лесенкой
- Slope - наклонными линиями
- Show clouds - отображать облако между главной и сигнальной линиями стохастиков старших таймфреймов (Yes/No)
- Show alerts - показывать сигнальные алерты
- Send mail - отправлять сообщения на e-mail
- Send push - отправлять push-уведомления на мобильное устройство
Данные первого стохастика всегда отображаются с текущего таймфрейма. Данные второго и третьего стохастиков могут отображаться с заданных таймфреймов, но не менее таймфрейма текущего графика.
- При пересечении вверх главной и сигнальной линии первого стохастика и если линия %K выше линии %D стохастиков старших таймфреймов,
ставится сигнальный указатель вверх.
- При пересечении вниз главной и сигнальной линии первого стохастика и
если линия %K ниже линии %D стохастиков старших таймфреймов,
ставится сигнальный указатель вниз.
Рис.1. 3 in 1 MTF Stochastic, Bigger timeframes drawing mode = Steps
Рис.2. 3 in 1 MTF Stochastic, Bigger timeframes drawing mode = Slope
Advanced_Fractal_Overlay
Индикатор Advanced Fractal OverlayAdvanced_Fractal_Envelopes
Индикатор Advanced Fractal Envelopes
ZigZag_Oscillator
Индикатор ZigZag OscillatorMTF_Stochastic_RSI
Индикатор Multi timeframes Stochastic RSI