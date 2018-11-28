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ZigZag_Oscillator - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор ZigZag Oscillator - отображает в отдельном окне графика цветную гистограмму расстояния цены Close от опорной точки (излома) ЗигЗага.
Имеет четыре настраиваемых параметра:
- ZigZag Depth - параметр Depth ЗигЗага
- ZigZag Deviation - параметр Deviation ЗигЗага
- ZigZag Backstep - параметр Backstep ЗигЗага
- ZigZag pivot point - опорная точка, от которой вести расчёт дистанции
Расчёт:
ZZOsc = 100 * (Close - LastZZ) / LastZZ
где:
LastZZ - цена зигзага на опорной точке
Если опорная точка равна нулю, то отсчёт будет вестись от ближайшего слева излома зигзага, или от конца его последнего луча.
Рис.1. ZigZag Oscillator + ZigZag, ZigZag pivot point = 0
Рис.2. ZigZag Oscillator + ZigZag, ZigZag pivot point = 1
Рис.3. ZigZag Oscillator + ZigZag, ZigZag pivot point = 2
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