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Индикаторы

ZigZag_Oscillator - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English Español
Просмотров:
3401
Рейтинг:
(27)
Опубликован:
ZigZag_Oscillator.mq5 (12.55 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\Examples\
ZigZag.mq5 (9.33 KB) просмотр
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Индикатор ZigZag Oscillator - отображает в отдельном окне графика цветную гистограмму расстояния цены Close от опорной точки (излома) ЗигЗага.

Имеет четыре настраиваемых параметра:

  • ZigZag Depth - параметр Depth ЗигЗага
  • ZigZag Deviation - параметр Deviation ЗигЗага
  • ZigZag Backstep - параметр Backstep ЗигЗага
  • ZigZag pivot point - опорная точка, от которой вести расчёт дистанции

Расчёт:

ZZOsc = 100 * (Close - LastZZ) / LastZZ

где:

LastZZ - цена зигзага на опорной точке

Если опорная точка равна нулю, то отсчёт будет вестись от ближайшего слева излома зигзага, или от конца его последнего луча.

Рис.1. ZigZag Oscillator + ZigZag, ZigZag pivot point = 0


Рис.2. ZigZag Oscillator + ZigZag, ZigZag pivot point = 1


Рис.3. ZigZag Oscillator + ZigZag, ZigZag pivot point = 2

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Индикатор 3 in 1 MTF Stochastic with MA Smoothing options

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