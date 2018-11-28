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Индикаторы

MTF_Stochastic_RSI - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English Español
Просмотров:
3223
Рейтинг:
(24)
Опубликован:
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Индикатор-осциллятор Multi timeframes Stochastic RSI - мультитаймфреймный Stochastic RSI.

Индикатор отображает данные трёх индикаторов Stochastic RSI с разных таймфреймов на текущем графике.

Имеет десять настраиваемых параметров:

  • Stochastic %K period - период расчёта линии %K стохастика
  • Stochastic %D period - период расчёта линии %D стохастика
  • Stochastic slowing - период расчёта замедления стохастика
  • RSI period - период расчёта RSI
  • Overbought - уровень перекупленности
  • Oversold - уровень перепроданности
  • Drawing mode - режим рисования
    • Steps - лесенкой
    • Slope - наклонными линиями
  • First Stochastic RSI timeframe - таймфрейм первого Stochastic RSI
  • Second Stochastic RSI timeframe - таймфрейм второго Stochastic RSI
  • Third Stochastic RSI timeframe - таймфрейм третьего Stochastic RSI

Рис.1. Multi timeframes Stochastic RSI, Drawing mode = Steps


Рис.2. Multi timeframes Stochastic RSI, Drawing mode = Slope


ZigZag_Oscillator ZigZag_Oscillator

Индикатор ZigZag Oscillator

3_in_1_Stochastic 3_in_1_Stochastic

Индикатор 3 in 1 MTF Stochastic with MA Smoothing options

Stochastic_RSI Stochastic_RSI

Индикатор Stochastic RSI

MTF_LRMA MTF_LRMA

Индикатор Multi Timeframe Linear Regression MA with signal line