Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
MTF_Stochastic_RSI - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3223
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор-осциллятор Multi timeframes Stochastic RSI - мультитаймфреймный Stochastic RSI.
Индикатор отображает данные трёх индикаторов Stochastic RSI с разных таймфреймов на текущем графике.
Имеет десять настраиваемых параметров:
- Stochastic %K period - период расчёта линии %K стохастика
- Stochastic %D period - период расчёта линии %D стохастика
- Stochastic slowing - период расчёта замедления стохастика
- RSI period - период расчёта RSI
- Overbought - уровень перекупленности
- Oversold - уровень перепроданности
- Drawing mode - режим рисования
- Steps - лесенкой
- Slope - наклонными линиями
- First Stochastic RSI timeframe - таймфрейм первого Stochastic RSI
- Second Stochastic RSI timeframe - таймфрейм второго Stochastic RSI
- Third Stochastic RSI timeframe - таймфрейм третьего Stochastic RSI
Рис.1. Multi timeframes Stochastic RSI, Drawing mode = Steps
Рис.2. Multi timeframes Stochastic RSI, Drawing mode = Slope
ZigZag_Oscillator
Индикатор ZigZag Oscillator3_in_1_Stochastic
Индикатор 3 in 1 MTF Stochastic with MA Smoothing options
Stochastic_RSI
Индикатор Stochastic RSIMTF_LRMA
Индикатор Multi Timeframe Linear Regression MA with signal line