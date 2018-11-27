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iCCI iRSI - эксперт для MetaTrader 5

Inovance | Russian English Español
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1714
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
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Автор идеи - Inovance

автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник торгует по пользовательским индикаторам CCI Color Levels и RSI Custom Smoothing

iCCI iRSI

Работает только в момент рождения нового бара. Количество позиций не ограниченно. Доступен реверс торговых сигналов.

Heiken_Ashi_Smoothed_Volatility_Volume_HTF Heiken_Ashi_Smoothed_Volatility_Volume_HTF

Индикатор Heiken_Ashi_Smoothed_Volatility_Volume с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

MurreyMathFixPeriod_Lv MurreyMathFixPeriod_Lv

Индикатор уровней Мюррея в индикаторных буферах с добавлением текстовой визуальной информации об этих уровнях с расчётом уровней на фиксированном во входных настройках таймфрейме

Float_Pivot_Smoothed_Digit_System_HTF Float_Pivot_Smoothed_Digit_System_HTF

Индикатор Float_Pivot_Smoothed_Digit_System с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

PriceChannel PriceChannel

Ценовой канал произвольной длительности (таймфрейм) бара.