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iCCI iRSI - эксперт для MetaTrader 5
- Опубликовал:
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
- Просмотров:
- 1714
- Рейтинг:
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- Опубликован:
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Автор идеи - Inovance
автор кода mq5 - barabashkakvn
Советник торгует по пользовательским индикаторам CCI Color Levels и RSI Custom Smoothing
Работает только в момент рождения нового бара. Количество позиций не ограниченно. Доступен реверс торговых сигналов.
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