Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
MurreyMathFixPeriod_Lv - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1776
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор уровней Мюррея в индикаторных буферах с добавлением текстовой визуальной информации об этих уровнях с расчётом уровней на фиксированном во входных настройках таймфрейме.
//+----------------------------------------------+ //| ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА | //+----------------------------------------------+ input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_D1; //Таймфрейм индикатора для расчёта уровней input int CalculationPeriod=64; //Период расчета P input int StepBack=0; input int FontSize=8; //размер шрифта input type_font FontType=Font7; //тип шрифта input string LableSirname="Murrey_Math_Lv"; //Первая часть имени графических объектов
Индикатор использует класс библиотеки GetFontName.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include).
Для работы индикатора необходимо наличие в папке каталог_терминала\MQL5\Indicators индикатора Murrey_Math_Lv.ex5.
Рис.1. Индикатор MurreyMathFixPeriod_Lv
Индикатор уровней Мюррея в индикаторных буферах с добавлением текстовой визуальной информации об этих уровняхFitFul 13
Советник ориентируется на OHLC таймфрейма W1
Индикатор Heiken_Ashi_Smoothed_Volatility_Volume с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахiCCI iRSI
Торговая система по двум пользовательским индикаторам: CCI Color Levels и RSI Custom Smoothing.