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Индикаторы

MurreyMathFixPeriod_Lv - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian English Español
Просмотров:
1776
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Include\
GetFontName.mqh (5.18 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
Murrey_Math_Lv.mq5 (44.57 KB) просмотр
MurreyMathFixPeriod_Lv.mq5 (33.83 KB) просмотр
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Индикатор уровней Мюррея в индикаторных буферах с добавлением текстовой визуальной информации об этих уровнях с расчётом уровней на фиксированном во входных настройках таймфрейме.

//+----------------------------------------------+ 
//|  ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА                |
//+----------------------------------------------+ 
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_D1;   //Таймфрейм индикатора для расчёта уровней
input int CalculationPeriod=64;              //Период расчета P
input int StepBack=0;
input int    FontSize=8;                     //размер шрифта
input type_font FontType=Font7;              //тип шрифта
input string  LableSirname="Murrey_Math_Lv"; //Первая часть имени графических объектов

Индикатор использует класс библиотеки GetFontName.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include).

Для работы индикатора необходимо наличие в папке каталог_терминала\MQL5\Indicators индикатора Murrey_Math_Lv.ex5.

Рис.1. Индикатор MurreyMathFixPeriod_Lv

Рис.1. Индикатор MurreyMathFixPeriod_Lv

Murrey_Math_Lv Murrey_Math_Lv

Индикатор уровней Мюррея в индикаторных буферах с добавлением текстовой визуальной информации об этих уровнях

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