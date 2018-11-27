Индикатор уровней Мюррея в индикаторных буферах с добавлением текстовой визуальной информации об этих уровнях с расчётом уровней на фиксированном во входных настройках таймфрейме.

input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_D1 ; input int CalculationPeriod= 64 ; input int StepBack= 0 ; input int FontSize= 8 ; input type_font FontType=Font7; input string LableSirname= "Murrey_Math_Lv" ;

Индикатор использует класс библиотеки GetFontName.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include).

Для работы индикатора необходимо наличие в папке каталог_терминала\MQL5\Indicators индикатора Murrey_Math_Lv.ex5.







Рис.1. Индикатор MurreyMathFixPeriod_Lv