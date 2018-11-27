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Индикаторы

Float_Pivot_Smoothed_Digit_System_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian English Español
Просмотров:
1582
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор  Float_Pivot_Smoothed_Digit_System с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора Float_Pivot_Smoothed_Digit_System.ex5.


Рис.1. Float_Pivot_Smoothed_Digit_System_HTF.

Рис.1. Float_Pivot_Smoothed_Digit_System_HTF.

iCCI iRSI iCCI iRSI

Торговая система по двум пользовательским индикаторам: CCI Color Levels и RSI Custom Smoothing.

Heiken_Ashi_Smoothed_Volatility_Volume_HTF Heiken_Ashi_Smoothed_Volatility_Volume_HTF

Индикатор Heiken_Ashi_Smoothed_Volatility_Volume с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

PriceChannel PriceChannel

Ценовой канал произвольной длительности (таймфрейм) бара.

Instantaneous trend line - levels Instantaneous trend line - levels

Мгновенная линия тренда - с уровнями для фильтрации сигналов