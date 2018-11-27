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Float_Pivot_Smoothed_Digit_System_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Float_Pivot_Smoothed_Digit_System с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора Float_Pivot_Smoothed_Digit_System.ex5.
Рис.1. Float_Pivot_Smoothed_Digit_System_HTF.
iCCI iRSI
Торговая система по двум пользовательским индикаторам: CCI Color Levels и RSI Custom Smoothing.Heiken_Ashi_Smoothed_Volatility_Volume_HTF
Индикатор Heiken_Ashi_Smoothed_Volatility_Volume с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах
PriceChannel
Ценовой канал произвольной длительности (таймфрейм) бара.Instantaneous trend line - levels
Мгновенная линия тренда - с уровнями для фильтрации сигналов