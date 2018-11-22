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VHF EA - эксперт для MetaTrader 5
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Советник торгует по пользовательскому индикатору VHF:
Вертикальный горизонтальный фильтр (Vertical Horizontal Filter, VHF) показывает, в какой фазе находится рынок: в фазе направленного движения или застоя.
VHF впервые описал Адам Уайт в 1991 году.
Существует три способа интерпретации VHF:
- Можно использовать сами значения VHF для определения степени направленности цен. Чем выше VHF, тем устойчивее тенденция.
- Направление движения VHF позволяет определить, развивается ли фаза направленного движения или застоя. Рост VHF означает развитие тенденции; падение VHF указывает на возможное вступление рынка в фазу застоя.
- Можно использовать как индикатор противоположного мнения. Если значения VHF высоки - ждите вступление рынка в период застоя; если низки - ждите начала тенденции.
Для работы с индикатором будет применяться такая стратегия: вводится понятие "Main Sliding window" - количество баров, среди которых будет происходить поиск максимального и минимального значения индикатора VHF и понятие "Working Sliding window" - количество баров, среди котрых определяется состояние тенденции.
Параметры советника:
- Main Sliding window size - размер главного окна
- Working Sliding window size размер рабочего окна
- Money management: Lot OR Risk - тип расчёта объёма позиции: постоянный лот или динамический в процентах риска
- The value for "Money management" - или объём лота или процент риска
- VHF: averaging period - период усреднения пользовательского индикатора
- Reverse - реверс сигналов
- Print log - вывод всех ошибок
- magic number - уникальный идентификатор эксперта
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