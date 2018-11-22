Эксперт Exp_SpearmanRankCorrelation_Histogram с добавленной возможностью торговать только внутри недельного интевала, границы которого задаются во входных настройках эксперта

Индикатор строит графический объект Уровни Фибоначчи с большим количеством настроек на ценовых максимуме и минимуме за период, определяемый во входных настройках индикатора