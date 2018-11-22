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VHF EA - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
| Russian English Español
Просмотров:
1557
Рейтинг:
(31)
Опубликован:
VHF EA.mq5 (57.41 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
vhf.mq5 (6.18 KB) просмотр
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Советник торгует по пользовательскому индикатору VHF:

Вертикальный горизонтальный фильтр (Vertical Horizontal Filter, VHF) показывает, в какой фазе находится рынок: в фазе направленного движения или застоя.

VHF впервые описал Адам Уайт в 1991 году.

Существует три способа интерпретации VHF:

  1. Можно использовать сами значения VHF для определения степени направленности цен. Чем выше VHF, тем устойчивее тенденция.
  2. Направление движения VHF позволяет определить, развивается ли фаза направленного движения или застоя. Рост VHF означает развитие тенденции; падение VHF указывает на возможное вступление рынка в фазу застоя.
  3. Можно использовать как индикатор противоположного мнения. Если значения VHF высоки - ждите вступление рынка в период застоя; если низки - ждите начала тенденции. 

Для работы с индикатором будет применяться такая стратегия: вводится понятие "Main Sliding window" - количество баров, среди которых будет происходить поиск максимального и минимального значения индикатора VHF  и понятие "Working Sliding window" - количество баров, среди котрых определяется состояние тенденции.

VHF EA

Параметры советника:

  • Main Sliding window size - размер главного окна
  • Working Sliding window size размер рабочего окна
  • Money management: Lot OR Risk - тип расчёта объёма позиции: постоянный лот или динамический в процентах риска
  • The value for "Money management" - или объём лота или процент риска
  • VHF: averaging period - период усреднения пользовательского индикатора
  • Reverse - реверс сигналов
  • Print log - вывод всех ошибок
  • magic number - уникальный идентификатор эксперта

Тест на EURUSD, H1

VHF EA

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