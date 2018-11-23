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Индикаторы

MultiStalin_x10 - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian English Español
Просмотров:
1473
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Indicators\
Stalin.mq5 (19.47 KB) просмотр
MultiStalin_x10.mq5 (45.84 KB) просмотр
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Индикатор MultiStalin_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом значения индикатора Stalin с десяти различных таймфреймов.

Каждому индикатору соответствует одна из десяти линий индикатора, цвет которой соответствует тренду. Цветные звёзды на линиях появляются в момент смены бара соответствующего таймфрейма.

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора Stalin.ex5.

Рис.1. Индикатор MultiStalin_x10

Рис.1. Индикатор MultiStalin_x10

Hoop master 2 Hoop master 2

Работа отложенными Buy stop и Sell stop ордерами. Мартингейл.

VHF EA VHF EA

Торговая система по пользовательскому индикатору VHF.

Stalin_x10 Stalin_x10

Индикатор Stalin_x10 отображает направление тренда и сигналы входа с индикатора Stalin_NRTR с десяти разных таймфреймов с определенного во входных параметрах индикатора бара.

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