Индикатор MultiStalin_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом значения индикатора Stalin с десяти различных таймфреймов.

Каждому индикатору соответствует одна из десяти линий индикатора, цвет которой соответствует тренду. Цветные звёзды на линиях появляются в момент смены бара соответствующего таймфрейма.

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора Stalin.ex5.







Рис.1. Индикатор MultiStalin_x10