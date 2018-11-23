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MultiStalin_x10 - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор MultiStalin_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом значения индикатора Stalin с десяти различных таймфреймов.
Каждому индикатору соответствует одна из десяти линий индикатора, цвет которой соответствует тренду. Цветные звёзды на линиях появляются в момент смены бара соответствующего таймфрейма.
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора Stalin.ex5.
Рис.1. Индикатор MultiStalin_x10
Работа отложенными Buy stop и Sell stop ордерами. Мартингейл.VHF EA
Торговая система по пользовательскому индикатору VHF.
Индикатор Stalin_x10 отображает направление тренда и сигналы входа с индикатора Stalin_NRTR с десяти разных таймфреймов с определенного во входных параметрах индикатора бара.Spreader
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