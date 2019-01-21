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该指标根据指标参数中指定的时间帧，在烛条高点和低点构建斐波纳契级别。
//+----------------------------------------------+ //| 指标输入参数 | //+----------------------------------------------+ input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_D1; //计算斐波那契级别的指标时间帧 input uint NumberofBar=1; //用于计算斐波那契级别的柱线数 input color FiboColor=clrGray; //斐波那契颜色 input double FiboLevel1 = 0.0; //斐波那契级别 1 的数值 input color Color_Level1 = clrRed; //斐波那契级别 1 的颜色 input double FiboLevel2 = 0.236; //斐波那契级别 2 的数值 input color Color_Level2 = clrDarkViolet; //斐波那契级别 2 的颜色 input double FiboLevel3 = 0.382; //斐波那契级别 3 的数值 input color Color_Level3 = clrOrange; //斐波那契级别 3 的颜色 input double FiboLevel4 = 0.500; //斐波那契级别 4 的数值 input color Color_Level4 = clrMagenta; //斐波那契级别 4 的颜色 input double FiboLevel5 = 0.618; //斐波那契级别 5 的数值 input color Color_Level5 = clrBlue; //斐波那契级别 5 的颜色 input double FiboLevel6 = 1.000; //斐波那契级别 6 的数值 input color Color_Level6 = clrRed; //斐波那契级别 6 的颜色 input double FiboLevel7 = 1.236; //斐波那契级别 7 的数值 input color Color_Level7 = clrDarkViolet; //斐波那契级别 7 的颜色 input double FiboLevel8 = 1.382; //斐波那契级别 8 的数值 input color Color_Level8 = clrOrange; //斐波那契级别 8 的颜色 input double FiboLevel9 = 1.500; //斐波那契级别 9 的数值 input color Color_Level9 = clrMagenta; //斐波那契级别 9 的颜色 input double FiboLevel10 = 1.618; //斐波那契级别 10 的数值 input color Color_Level10 = clrBlue; //斐波那契级别 10 的颜色 input double FiboLevel11 = 2.000; //斐波那契级别 11 的数值 input color Color_Level11 = clrRed; //斐波那契级别 11 的颜色
图例1. CandlesAutoFibo 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23286
MFI_normalized
MFI 规范化指标ColorMFI_X20_Cloud
ColorMFI_X20 指标在超买/超卖区域填充背景
XFisher_org_v1_Vol_Supr_Zer_HTF
XFisher_org_v1_Vol_Supr_Zer 指标可以在输入参数里更改指标时间帧Cidomo
智能交易系统使用突破买入 (Buy Stop) 和突破卖出 (Sell Stop) 挂单。