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CandlesAutoFibo - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 产品 7 文章 3560 代码 4 主题 950 评论
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(30)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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该指标根据指标参数中指定的时间帧，在烛条高点和低点构建斐波纳契级别。

//+----------------------------------------------+
//| 指标输入参数                                   |
//+----------------------------------------------+
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_D1;  //计算斐波那契级别的指标时间帧
input uint   NumberofBar=1;                 //用于计算斐波那契级别的柱线数
input color   FiboColor=clrGray;            //斐波那契颜色
input double  FiboLevel1 = 0.0;             //斐波那契级别 1 的数值
input color  Color_Level1 = clrRed;         //斐波那契级别 1 的颜色
input double  FiboLevel2 = 0.236;           //斐波那契级别 2 的数值
input color  Color_Level2 = clrDarkViolet;  //斐波那契级别 2 的颜色
input double  FiboLevel3 = 0.382;           //斐波那契级别 3 的数值
input color  Color_Level3 = clrOrange;      //斐波那契级别 3 的颜色
input double  FiboLevel4 = 0.500;           //斐波那契级别 4 的数值
input color  Color_Level4 = clrMagenta;     //斐波那契级别 4 的颜色
input double  FiboLevel5 = 0.618;           //斐波那契级别 5 的数值
input color  Color_Level5 = clrBlue;        //斐波那契级别 5 的颜色
input double  FiboLevel6 = 1.000;           //斐波那契级别 6 的数值
input color  Color_Level6 = clrRed;         //斐波那契级别 6 的颜色
input double  FiboLevel7 = 1.236;           //斐波那契级别 7 的数值
input color  Color_Level7 = clrDarkViolet;  //斐波那契级别 7 的颜色
input double  FiboLevel8 = 1.382;           //斐波那契级别 8 的数值
input color  Color_Level8 = clrOrange;      //斐波那契级别 8 的颜色
input double  FiboLevel9 = 1.500;           //斐波那契级别 9 的数值
input color  Color_Level9 = clrMagenta;     //斐波那契级别 9 的颜色
input double  FiboLevel10 = 1.618;          //斐波那契级别 10 的数值
input color  Color_Level10 = clrBlue;       //斐波那契级别 10 的颜色
input double  FiboLevel11 = 2.000;          //斐波那契级别 11 的数值
input color  Color_Level11 = clrRed;        //斐波那契级别 11 的颜色

图例1. CandlesAutoFibo 指标

图例1. CandlesAutoFibo 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23286

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