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Индикаторы

ColorMFI_X20_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1107
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор  ColorMFI_X20 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора ColorMFI_X20.ex5.


Рис.1. Индикатор ColorMFI_X20_HTF

Рис.1. Индикатор ColorMFI_X20_HTF

XFisher_org_v1_Vol_Supr_Zer_HTF XFisher_org_v1_Vol_Supr_Zer_HTF

Индикатор XFisher_org_v1_Vol_Supr_Zer с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

CandlesAutoFibo CandlesAutoFibo

Индикатор, строящий уровни Фибоначи на High и Low свечи, указанного в настройках индикатора таймфрейма

ColorRSI_X20_HTF ColorRSI_X20_HTF

Индикатор ColorRSI_X20 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Exp_ColorMaRsi-Trigger_MMRec_Duplex Exp_ColorMaRsi-Trigger_MMRec_Duplex

Две одинаковые торговые системы (для лонгов и шортов), построенные на сигналах индикатора ColorMaRsi-Trigger, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы.