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John Bollinger 的规范化 MFI（资金流量指数）。
图例2. MFI normalized + MFI
布林带用于计算超买/超卖区域。
它有三个输入参数:
- MFI period - MFI 计算周期
- MFI applied volume - 计算 MFI 的交易量
- BB period - 布林带计算周期
- BB deviation - 布林带偏差
计算:
NormMFI = (MFI-BL) / (TL-BL)
其中:
TL = BBands(MFI, BB period, BB deviation, UPPER_BAND) BL = BBands(MFI, BB period, BB deviation, LOWER_BAND)
MFI - Money Flow Index(MFI period, MFI applied volume) BBands - UPPER_BAND and LOWER_BAND of Bollinger Bands
图例1. MFI 规范化
图例2. MFI normalized + MFI
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23285
ColorMFI_X20_Cloud
ColorMFI_X20 指标在超买/超卖区域填充背景ColorMFI_X20
在一个窗口中显示 20 条 MFI 指标。 每条指示线都可以根据其相对于超买和超卖区域的位置进行着色
CandlesAutoFibo
该指标根据指标参数中指定的时间帧，在烛条高点和低点构建斐波纳契级别XFisher_org_v1_Vol_Supr_Zer_HTF
XFisher_org_v1_Vol_Supr_Zer 指标可以在输入参数里更改指标时间帧