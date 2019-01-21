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MFI_normalized - MetaTrader 5脚本

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John Bollinger 的规范化 MFI（资金流量指数）。

布林带用于计算超买/超卖区域。

它有三个输入参数:

  • MFI period - MFI 计算周期
  • MFI applied volume - 计算 MFI 的交易量
  • BB period - 布林带计算周期
  • BB deviation - 布林带偏差

计算:

NormMFI = (MFI-BL) / (TL-BL)

其中:

TL = BBands(MFI, BB period, BB deviation, UPPER_BAND)
BL = BBands(MFI, BB period, BB deviation, LOWER_BAND)


MFI - Money Flow Index(MFI period, MFI applied volume)
BBands - UPPER_BAND and LOWER_BAND of Bollinger Bands

图例1. MFI 规范化


图例2. MFI normalized + MFI




由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23285

ColorMFI_X20_Cloud ColorMFI_X20_Cloud

ColorMFI_X20 指标在超买/超卖区域填充背景

ColorMFI_X20 ColorMFI_X20

在一个窗口中显示 20 条 MFI 指标。 每条指示线都可以根据其相对于超买和超卖区域的位置进行着色

CandlesAutoFibo CandlesAutoFibo

该指标根据指标参数中指定的时间帧，在烛条高点和低点构建斐波纳契级别

XFisher_org_v1_Vol_Supr_Zer_HTF XFisher_org_v1_Vol_Supr_Zer_HTF

XFisher_org_v1_Vol_Supr_Zer 指标可以在输入参数里更改指标时间帧