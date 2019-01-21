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指标

ColorMFI_X20_Cloud - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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ColorMFI_X20 指标在超买/超卖区域填充背景。 填充大小和位置可通过输入调整

input uint                 HighLevelM=80;          // 最大超买级别
input uint                 HighLevel=60;           // 超买级别
input uint                 MidLevel=50;            // 中间级别
input uint                 LowLevel=40;            // 超卖级别
input uint                 LowLevelM=20;           // 最小超买级别

启动指标时，您仅需在 指标输入 颜色选项卡第二项中更改第一条指示线的样式和颜色，其余的指示线具有相似的外观。

图例1. ColorMFI_X20_Cloud 指标

图例1. ColorMFI_X20_Cloud 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23284

ColorMFI_X20 ColorMFI_X20

在一个窗口中显示 20 条 MFI 指标。 每条指示线都可以根据其相对于超买和超卖区域的位置进行着色

Exp_SpearmanRankCorrelation_Histogram Exp_SpearmanRankCorrelation_Histogram

一款基于 SpearmanRankCorrelation_Histogram 指标信号的交易系统

MFI_normalized MFI_normalized

MFI 规范化指标

CandlesAutoFibo CandlesAutoFibo

该指标根据指标参数中指定的时间帧，在烛条高点和低点构建斐波纳契级别