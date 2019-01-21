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ColorMFI_X20 指标在超买/超卖区域填充背景。 填充大小和位置可通过输入调整
input uint HighLevelM=80; // 最大超买级别 input uint HighLevel=60; // 超买级别 input uint MidLevel=50; // 中间级别 input uint LowLevel=40; // 超卖级别 input uint LowLevelM=20; // 最小超买级别
启动指标时，您仅需在 指标输入 颜色选项卡第二项中更改第一条指示线的样式和颜色，其余的指示线具有相似的外观。
图例1. ColorMFI_X20_Cloud 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23284
ColorMFI_X20
在一个窗口中显示 20 条 MFI 指标。 每条指示线都可以根据其相对于超买和超卖区域的位置进行着色Exp_SpearmanRankCorrelation_Histogram
一款基于 SpearmanRankCorrelation_Histogram 指标信号的交易系统
MFI_normalized
MFI 规范化指标CandlesAutoFibo
该指标根据指标参数中指定的时间帧，在烛条高点和低点构建斐波纳契级别