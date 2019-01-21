ColorMFI_X20 指标在超买/超卖区域填充背景。 填充大小和位置可通过输入调整

input uint HighLevelM= 80 ; input uint HighLevel= 60 ; input uint MidLevel= 50 ; input uint LowLevel= 40 ; input uint LowLevelM= 20 ;

启动指标时，您仅需在 指标输入 颜色选项卡第二项中更改第一条指示线的样式和颜色，其余的指示线具有相似的外观。







图例1. ColorMFI_X20_Cloud 指标