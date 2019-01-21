普里亚（Puria）方法

思路 Sergey Deev

mq5 代码作者 - barabashkakvn

一款基于普里亚（Puria）方法的交易系统。 它使用快速 iMA 指标（移动平均线，MA），两条慢速 iMA 指标（移动平均线，MA）和一个 iMACD 指标（移动平均线收敛/发散，MACD）。

如果 Use all ticks 设为 "true"，则 EA 将在每次逐笔报价时运作; 如果设置为 "false"，EA 将仅在出现新柱线时运行。 EA 一次只开一笔持仓，因此它可以在对冲和净持账户上工作。

该方法的主要思路是一旦快速 MA 均线移动到两条慢速均线之上，且收到来自 MACD 的确认，则开空头仓位。 在此实现中，快速均线应大于慢速均线的最小允许值：

if (((MA1 # 1 - MA0 # 1 )/m_symbol.Point()> 0.5 ) && ((MA2 # 1 - MA0 # 1 )/m_symbol.Point()> 0.5 )) *** if (((MA0 # 1 - MA1 # 1 )/m_symbol.Point()> 0.5 ) && ((MA0 # 1 - MA2 # 1 )/m_symbol.Point()> 0.5 )) ***

增加部分平仓，在达到最低利润时移至盈亏平衡，并计算给定风险的初始手数。

当达到 Minimum profit step 中指定的最小利润时，持仓部分平仓 - 仓量（在图中显示为 N）乘以 Coefficient lot taking：

EURUSD, M30 测试: