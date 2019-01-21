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普里亚（Puria）方法 - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
- 5914
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-
- 已发布:
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思路 Sergey Deev
mq5 代码作者 - barabashkakvn
一款基于普里亚（Puria）方法的交易系统。 它使用快速 iMA 指标（移动平均线，MA），两条慢速 iMA 指标（移动平均线，MA）和一个 iMACD 指标（移动平均线收敛/发散，MACD）。
如果 Use all ticks 设为 "true"，则 EA 将在每次逐笔报价时运作; 如果设置为 "false"，EA 将仅在出现新柱线时运行。 EA 一次只开一笔持仓，因此它可以在对冲和净持账户上工作。
该方法的主要思路是一旦快速 MA 均线移动到两条慢速均线之上，且收到来自 MACD 的确认，则开空头仓位。 在此实现中，快速均线应大于慢速均线的最小允许值：
if(((MA1#1 - MA0#1)/m_symbol.Point()>0.5) && ((MA2#1 - MA0#1)/m_symbol.Point()>0.5)) *** if(((MA0#1 - MA1#1)/m_symbol.Point()>0.5) && ((MA0#1 - MA2#1)/m_symbol.Point()>0.5)) ***
增加部分平仓，在达到最低利润时移至盈亏平衡，并计算给定风险的初始手数。
当达到 Minimum profit step 中指定的最小利润时，持仓部分平仓 - 仓量（在图中显示为 N）乘以 Coefficient lot taking：
EURUSD, M30 测试:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23250
EMA LWMA RSI
基于两条 iMA（移动平均线，MA）和 iRSI（相对强弱指数，RSI）的智能交易系统BullsBearsEyes EA
智能交易系统基于自定义的 BullsBearsEyesindicator 指标
TDSGlobal
智能交易系统使用限价买入挂单和限价卖出挂单。 它使用 D1 时间帧的最高价和最低价（柱线＃1 和 ＃2）XFisher_org_v1_Vol_Supr_Zer_Alert
简要描述;