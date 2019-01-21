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Fib_SR_8 - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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Fib_SR_8.mq5 (18.36 KB) 预览
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原作者:

Eli hayun

Fib_SR 指标带有三个附加的支撑和阻力区域。

图例1. Fib_SR_8 指标

图例1. Fib_SR_8 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23233

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