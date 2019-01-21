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原作者:
Eli hayun
Fib_SR 指标带有三个附加的支撑和阻力区域。
图例1. Fib_SR_8 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23233
Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep_tmf_Alert
Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep_Alert 指标，能够高亮显示指标输入参数中选择的交易时区。 这些区域以不同的直方图颜色显示XFisher_org_v1_Vol_Supr_Zer
XFisher_org_v1_Vol_Supr 指标，显示附加信号圆点，表示指示线突破零轴
BullsBearsEyes EA
智能交易系统基于自定义的 BullsBearsEyesindicator 指标EMA LWMA RSI
基于两条 iMA（移动平均线，MA）和 iRSI（相对强弱指数，RSI）的智能交易系统