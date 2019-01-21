Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep_Alert 指标，能够高亮显示指标输入参数中选择的交易时区。 这些区域以不同的直方图颜色显示

XFisher_org_v1_Vol_Supr 指标，显示附加信号圆点，表示指示线突破零轴