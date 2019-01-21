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跳空 DM - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
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- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路 - Vladimir Khlystov
mq5 代码作者 - barabashkakvn
智能交易系统等待柱线开盘时的跳空。 如果发现跳空（收盘价＃1 - 开盘价＃0），则 EA 在跳空相反方向上开仓。 可配置设置：止损，获利，手数类型：常数或动态（资金管理）和最大开仓手数。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23223
金粉
金粉Float_Pivot_Smoothed_Digit
Float_Pivot_Digit 指标，计算输入时间序列中使用了平滑。 时间序列平滑参数由指标输入变量确定
XFisher_org_v1_Vol_Supr_Zer
XFisher_org_v1_Vol_Supr 指标，显示附加信号圆点，表示指示线突破零轴Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep_tmf_Alert
Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep_Alert 指标，能够高亮显示指标输入参数中选择的交易时区。 这些区域以不同的直方图颜色显示