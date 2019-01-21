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跳空 DM - MetaTrader 5EA

cmillion | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

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4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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思路 - Vladimir Khlystov

mq5 代码作者 - barabashkakvn

智能交易系统等待柱线开盘时的跳空。 如果发现跳空（收盘价＃1 - 开盘价＃0），则 EA 在跳空相反方向上开仓。 可配置设置：止损，获利，手数类型：常数或动态（资金管理）和最大开仓手数。

跳空 DM

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23223

金粉 金粉

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Float_Pivot_Digit 指标，计算输入时间序列中使用了平滑。 时间序列平滑参数由指标输入变量确定

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XFisher_org_v1_Vol_Supr 指标，显示附加信号圆点，表示指示线突破零轴

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