思路 - Vladimir Khlystov

mq5 代码作者 - barabashkakvn

智能交易系统等待柱线开盘时的跳空。 如果发现跳空（收盘价＃1 - 开盘价＃0），则 EA 在跳空相反方向上开仓。 可配置设置：止损，获利，手数类型：常数或动态（资金管理）和最大开仓手数。



